



Monobank готує запуск сітки власних банкоматів - 28.09.2021 16:25

Банкомат Monobank вже тестують

Банк Monobank (Universal Bank) може запустити власні банкомати - перший екземпляр пристрою приїхав на тестування.

Про це в соцмережах написав співзасновник українського необанка Олег Гороховський.

«До нас приїхав на тести перший банкомат - банкомат mono. Будемо робити з нього гарну, просту і зручну машину », - написав Гороховський.

Як ми писали раніше, актуальне питання сьогодення - як продати біткоіни в Україні? Або про обмін bitoin на реальні гроші вивід на карти Монобанк.



Обміняти криптовалюту на реальні гроші можливо декількома способами. У 2021 році відбувся різкий скачок вгору найпопулярнішою криптовалюта в світі Bitcoin. На початку року його ціна перевалила за 40 тисяч доларів. У власників біткоінів можуть з'явитися питання: як зробити обмін біткоіни на Приват24, монобанк, Ощадбанк і інші платіжні карти в гривні, або долари. Всі способи обміну за вигідним курсом з мінімальною комісією : після покупки криптовалюта bitcoin не слід сильно поспішати її виводити, щоб точно знати у скільки разів змогли зрости початкові капіталовкладення. Адже важливо не просто отримати дивіденди, але ще зуміти їх зафіксувати. А тому необхідно добре розбиратися у всіх відомих способах продажу криптовалюта, які є найвигіднішими в Україні та Росії.

Онлайн-обмінник - їснує список сайтів обміну біткойн, де криптовалюта можна вивести за вигідним курсом без ризиків.

Крім Приватбанк і монобанк можливий висновок грошей на карту таких банків України: ПУМБ, Ощадбанк, Альфа Банк, Райффайзен Банк Аваль. електронні платіжні системи Ківі, Яндекс гроші, Вебмані і ін. В цілому, для обміну криптовалюта підійде практично будь-яка карта VISA або MasterCard (відмінність лише в комісії за переказ).

Також повідомлялося, що Дубілет і Витязь запустили платформу для запуску необанков

Після появи новин про те, що казахстанський Kaspi.kz купує українську Portmone Group для виходу на місцевий ринок, користувачі Facebook помітили сайт проекту під назвою Leobank. Це банк без відділень (необанк) в Азербайджані, який дуже схожий з українським monobank.



Виявилося, що Leobank має українське коріння. Це проект компанії Fintech Farm, яку запустили Дмитро Дубілет, Олександр Витязь (творець Приват24), а також Микола Безкровний, з яким Дубілет познайомився кілька років тому в Лондоні.

Як розповів Дубілет виданню, Fintech Farm - українська компанія, яка розробила платформу для запуску необанков - банків без відділень. Платформу продають банкам, яким цікаво запустити подібний проект. Першим клієнтом стала Unibank з Азербайджану, разом вони запустили Leobank.

Дубілет не розкриває, коли була зібрана команда Fintech Farm, як довго розроблялася платформа і скільки коштів інвестовано в проект. Розмір команди також невідомий, але розробка - в Україні. Дубілет лише заявив, що компанія видає опціони членам команди.

Платинова Буковина, Чернівці

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