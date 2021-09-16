



Квартири в Україні почали дешевшати. Зниження цін продовжиться і в 2022 році - 24.09.2021 11:38

Як повідомляють експерти з агентства нерухомості Lex Group, на ринку нерухомості України, який переживає спад з липня 2021 року почалося зниження цін. Так, деякі ЖК оголосили про нібито акціях на продавані ними квадратні метри. Насправді, як ссчіают експерти ринку, ціни на нерухомість в Україні сильно завищені.



На ділі зараз ситуація виглядає так, що реальна ціна продажу квартири сильно відрізняється від тієї ціни, яку продавець квартири встановив спочатку. Так, наприклад, квартира в цегляному будинку, в районі Нивки-Сирець, біля зупинок транспорту, і в місці з хорошою інфраструктурою (поруч 2 школи, садок, магазини, ТЦ, стоянка для авто) спочатку виставлялася на продаж за ціною 1200 $ / м2. Однак, попиту не було. Зниження ціни до 1100 $ / м2, а потім до 1050 $ / м2 також не увінчалися успішною операцією з продажу. Експерти пов'язують це з тим, що покупців на ринку не так вже й багато. Попитом користуються квартири в новобудовах. Однак, оголошення акцій на зниження цін в нових ЖК може говорити про те, що покупців сильно зменшилася в сравненіяю з травнем 2021 року і там. Так, наприклад РК Метрополіс запропонував на цьому тижні знижку на свої смарт квартири аж в 170 тисяч гривень. З огляду на розмір смарт квартир, ця знижка може становити до 30% від вартості квартири. Експерт АН Lex Group Вікторія Коретнік в своєму коментарі зазначила, що потенційні покупці на ринку, котрі бачили найбільшу прибутковість від вкладень в сфері нерухомості, вже купили квартири. Також, професійні ріелтори, які скуповують новобуд буквально цілими поверхами могли пріостаноіть покупки, передбачаючи майбутнє зниження цін. А значить, вони зараз не будуть купувати, чекаючи від більш поступливих ЖК поступок в ціні.



Все це відбивається на ринку нерухомості в Україні. Більшість населення до цих пір не має коштів купувати нерухомість. А прийдешні підвищення цін на комуналку, продукти і навіть на кондитерку тільки зменшать і без того мінімальні накопичення рядових українців.



Таким чином, і в 2022 році, за прогнозами експертів, зниження цін на нерухомість продовжиться. Зростання цін можливе лише в другій половині 2022 року і то лише при услосіі економічного підйому в Україні.

Платинова Буковина, Чернівці

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