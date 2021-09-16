Макрон відмовився розмовляти з прем'єром АвстраліїМакрон відмовився розмовляти з прем'єром Австралії через Росію

- 23.09.2021 15:42
Макрон відмовився розмовляти з прем'єром АвстраліїМакрон відмовився розмовляти з прем'єром Австралії через Росію

Макрон відмовився розмовляти з прем'єром Австралії. Моррісон не може додзвонитися Макрона
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що не може зв'язатися з президентом Франції Еммануелем Макрона.

"Так, ми намагалися. І можливостей для такого телефонного дзвінка поки немає. Але ми будемо терплячі", - сказав Моррісон журналістам у Вашингтоні після зустрічі з американськими законодавцями, на якій обговорювалося питання про підводні човни для Австралії і новий оборонний альянс з США і Великобританією AUKUS.

Австралійський прем'єр додав, "чекає з нетерпінням" можливості для "аналогічної дискусії".

Він зазначив, що угода зі створення атомної підводного флоту, а також AUKUS отримали двопартійну підтримку під час його зустрічей з американськими законодавцями і офіційними особами.

У той же час, Макрон і президент США Джо Байден за підсумками відбулася 22 вересня телефонної бесіди поширили спільну заяву, в якій говориться, що вони погодилися з необхідністю вести відкриті консультації серед союзників з питань стратегічної важливості. Президенти відзначили, що ці консультації повинні створити умови для встановлення довіри між сторонами.

Минулого тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії і Великобританії Скотт Моррісон і Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в області безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомних підводних човнів для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на суму, за різними даними, від $ 60 млрд до $ 90 млрд.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Еммануель Макрон, візит Макрона в Україні, Етьєн де Понсен, Володимир Зеленський

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