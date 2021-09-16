



Замах на Сергія Шефіра: ключові версії та наслідки - 23.09.2021 16:37

Вчора в Україні відбулася подія дійсно надзвичайне. На першого радника президента України Сергія Шефіра було скоєно замах. Слава Богу, всі залишилися живі. Постраждав водій, але його життю вже нічого не загрожує.

Буквально відразу ж інформаційне поле України занурилося в гадання про те, чи був замах справжнім, або інсценуванням. І якщо цим, то до то за ним стоїть. Чи хотіли дійсно вбити Шефіра, або просто налякати. Самого Шефіра або Зеленського. І так далі і тому подібне.

Зізнаюся чесно, давно я не читав стільки конспірологічних теорій і «розслідувань» по «гарячих слідах». В цілому, публіка в соцмережах в своїх здогадах розділилася на два табори. Одні вважають, що замах було чистої води постановкою, причому не дуже хорошою. До такої версії схиляються практично поголовно прихильники колишнього президента Порошенко, які в один голос твердять: «Не вірю! Це стендап «95 кварталу».

Основними аргументами для сумнівів тут виступають такі аргументи і питання:



1) Чому майже всі кулі, що потрапили в автомобіль, припали на місце водія?

2) Чому вони припали в нижню частину автомобіля?

3) Якщо б хотіли вбити, то не обмежилися б половиною «ріжка», а зрешетили б весь автомобіль.

4) Місце для розстрілу можна було підібрати і краще.



Дійшло навіть до таких абсурдних «аргументів», що Зеленський в своєму відеозверненні був надто спокійний і не переляканий. А значить все заздалегідь знав.

По-вашому, він повинен був битися в паніці і істериці? Ви серйозно? Перший логічне запитання, який виник у мене при розгляді подібної версії: «А ти погодився б сісти в автомобіль, за яким на ходу будуть стріляти з автомата?» Навіть якщо вбивати «понарошку» буде справжній професіонал своєї справи?

І тут відповідь очевидна: «Звичайно ж ні!».

Ніяких гарантій на такий випадок немає і бути не може. Рикошет, найменша неточність, частки секунди і кулі летять вже в тебе, а не мимо. Тим більше з автомата. Тим більше коли машина знаходиться в русі.

Так що версія навмисної інсценування зі схвалення самого Шефіра я вважаю самої малоймовірною і найбільш абсурдною. Поставте себе на його місце, врахуйте зазначені аргументи і вам самим все стане зрозуміло.

Якщо ж виходити з простої логіки і не вважати себе Шерлок Холмсом, то які аргументи в сторону інсценування дійсно заслуговують на розгляд. Але ніяк на остаточні висновки.

1. Замах було скоєно напередодні голосування у Верховній Раді законопроекту № 5599 «про олігархів». Уже відомо, що розглядати сьогодні його будуть «до переможного кінця». І, швидше за все, приймуть. Напередодні була розв'язана справжня війна з поки ще спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, який в черговий раз наважився піти в розріз з політикою партії і відправити законопроект на розгляд Венеціанської комісії. Всі ми бачили його гостру перепалку в п'ятницю в ефірі у Шустреа зі своїм першим заступником Стефанчук і главою фракції «Слуг» Арахамія. З якої, на мою особисту думку, спікер ВР однозначно вийшов переможцем.

2. Певний підозра викликає і те, що буквально відразу ж представник ОП Подоляк назвав основною версією замаху саме «привіт від олігархів». Хоча, з іншого боку, представникові влади, та ще відповідального за PR, логічно з усіх версій вибрати саме ту, яка цієї самої влади найбільш вигідна.

3. Очевидно, що така подія допоможе Офісу президента переконати тих членів фракції, у яких ще залишалися сумніви з приводу правомірності голосування за законопроект «про олігархів». Тут питання буде поставлено руба: «Ти з президентом або з олігархами?». Сам Зеленський в згаданому вже відеозверненні з Нью-Йорка пов'язує замах на його близького друга і за сумісництвом радника саме як реакцію олігархів, проти яких він нібито почав відкриту війну.

Безумовно, вся ця ситуація допоможе згуртувати фракцію і вже сьогодні ввечері законопроект буде проголосований і буде отриманий необхідний результат Банковій. Який обов'язково буде конвертований в відповідний PR-ефект і допоможе Зеленському поліпшити свої рейтинги.

А це вкрай необхідно перед початком опалювального сезону в той час, коли ціни на газових хабах в Європі ставлять все нові рекорди, а газові сховища в Україні недостатньо заповнені. Тому заручиться підтримкою виборців перед практично неминучим черговим підвищенням комунальних платежів вкрай необхідно.

Варто відзначити, що сам «закон про олігархів», про який було вже настільки багато сказано, на думку професійних юристів реальних загроз цим самим олігархам в самій Україні їх не несе. Але може створити проблеми для кредитування на зовнішніх ринках, що є істотним аргументом для того, щоб як мінімум не виступати з резкой критикою дій президента через підконтрольні їм ЗМІ. Адже саме наявність власних телеканалів і інших ЗМІ є однією з базових характеристик горезвісних олігархів, яких у самого Зеленського якраз і немає. А ось бажання зміцнити власну владу, зачистити опозиційний поле і втихомирити найбільш буйних опонентів якраз є. Вже стає банальним проводити паралелі оточення Зеленського з командою «молодих реформаторів» Януковича-молодшого, які своїми невгамовними апетитами згуртували проти себе і режиму всіх олігархів. Без їх фінансування і підтримки євромайдан мав вкрай мало шансів протриматися кілька місяців.



Зараз ми якраз в черговий раз наближаємося до дати «Х». Буквально рівно місяць залишився до дати, коли в 2004-му і 2013-му в Україні починалися Майдани. Безумовно, розуміють це і на Банковій. Тому розглядають ухвалення законопроекту № 5599 саме в якості засувки, яка допоможе випустити пару народного обурення через постійно зростаючих цін буквально на все і обезлюднює холодильника. Якраз перед тим, як він може стати ще більш порожнім, після чергового підвищення цін на комуналку та, не дай Бог, холодних батарей взимку.

Адже так уже повелося в Україні, що у всіх народних бідах винні саме олігархи. І ні в якому разі не простий народ, який кожен раз голосує саме за ті партії, які або очолюються, або контролюються цими олігархами.

Для балансу необхідно розглянути й інші версії. Ні для кого давно не секрет, що саме Сергій Шефір відповідальний за комунікацію з олігархами безпосередньо. Ті ж «Схеми» вже не раз знімали, як він пересідав в автомобіль найголовнішого і багатого олігарха України і потім їхав на можливі переговори з ним. Саме, він якщо вірити численних витоків і джерел з Офісу президента, є прямим ланкою між Зеленським та олігархами в перерозподілі «тіньових» фінансових потоків.

Цілком можна припустити, що міг Шефір порушив якісь взяті на себе зобов'язання. Або апетити занадто зросли. І йому дали сигнал, що так робити не варто. Саме попередили. Тому і ніхто не загинув. Хоча смерть водія в такому випадку є цілком допустимими «витратами».



У версію же замаху російських спецслужб, якщо чесно, я вірю найменше. По-перше, ліквідувати там вміють і професіонали є. І грошей, при бажанні, не шкодують. По-друге, не бачу нічого такого, що зробив Зеленський в протистоянні РФ за все два з половиною роки президентства, що могло бути сприйняте в Кремлі як перехід будь-яких «червоних ліній».

Там процес «примусу до миру» йде по зовсім іншим сценарієм і за допомогою інших засобів - енергетичних. Вже завершено будівництво підводної частини головного геополітичного проекту Кремля останніх років - «Північного потоку-2». І зараз за допомогою створення штучного дефіциту на європейському ринку готується процес усунення останніх бар'єрів на його сертифікації та введення в експлуатацію. І можливого колапсу опалювального сезону в Україні теж. За допомогою якого і хочуть примусити Зеленського перейти на прямі поставки російського газу, а головне - почати реалізовувати Кремлівський сценарій Мінських угод. Якщо і так все йде за планом, навіщо придумувати собі зайвий головний біль? Здатну, до того ж, порушити досягнуті домовленості і плани з тими гравцями, які мають критично важливе вплив на Київ? Я вже не кажу про ризики введення нових санкцій.

Що можна стверджувати однозначно, так це те, що лише час покаже, яка з цих версій є вірною. Важливо також, безумовно, і робота правоохоронних органів, для яких замах на Шефіра є черговим викликом. Також вже очевидно, що саме питання безпечного та швидкого відходу з місця злочину для злочинців було набагато важливіше, ніж саме вбивство радника Зеленського. Про це свідчить аналіз місця скоєння злочину.

Так що спостерігаємо, закінчиться епопея сьогодні прийняттям законопроекту «про олігарха» і далі «стежимо за руками» влади і її реальної, а не номінальної боротьбою з олігархами. І як ретельно буде проводитися і висвітлюватися розслідування цього замаху теж.

Платинова Буковина, Чернівці

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