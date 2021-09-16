Зеленський заявив про тиск на нардепів через закон про олігархів

- 23.09.2021 16:34
Зеленський заявив про тиск на нардепів через закон про олігархів

Президент прокоментував прийняття закону про олігархів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед прийняттям закону про олігархів народні депутати зіткнулися з тиском і шантажем.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Президент зазначив, що в Україні довгі роки існує олігархічна гілка влади, представники якої вважають себе більш важливими, ніж чиновники, законодавці і судді. Він вказав на те, що кожному жителю країни відомо, як олігархи купували політичний вплив і використовували депутатів у власних інтересах.

Зеленський подякував 279 депутатів, серед яких 229 від партії "Слуга народу", за те, що підтримали прийняття законопроекту про олігархів.

"Завдяки антиолігархічній закону України отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою", - заявив він.

За його словами, цей закон не подобається великій кількості політиків, оскільки вони бажають і далі служити олігархам.

Президент запевнив, що в Україні зникне олігархічна гілка влади і зараз для її представників єдиним виходом уникнути покарання буде ведення чистого бізнесу.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Володимир Зеленський, закон про олігархів

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