Дієтолог назвала здоровим рішення людей схуднути після 35 років

- 21.09.2021 13:06
Дієтолог назвала здоровим рішення людей схуднути після 35 років

Лікар-дієтолог Маргарита Корольова назвала здоровим рішення 35 річних людей знижувати вагу. Людина старше 35 років повинна перестати експериментувати над своїм здоров'ям і, прийнявши рішення, послідовно змінювати своє життя: полюбити здорові продукти, раціонально харчуватися, стати прихильником фізичної активності, підтримувати форму, позитивно мислити, не економити на сні, проходити чек-апи, приймати вітамінно-мінеральні комплекси, щоб уникнути дефіциту вітамінів .

За словами дієтолога, далеко не всім людям, які сильно схудли, вдається зберегти придбану форму. Наприклад, вага може повернутися, якщо людина худнув на «голодних» дієтах. Проте Королева позитивно відгукнулася про рішення людей після 35 років перетворитися зовні.

Як відомо, гумористу Харламову вдалося скинути 17 кілограмів за літо. Навесні комік в жарт задумувався про створення власної партії під назвою «Жир». Харламов іронізував над тим, що запросить в неї тільки «повних, товстих і жирних людей». У коментарях деякі порекомендували йому схуднути.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: схуднення після 35 років

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