



Элеонора Гройсман аферистка: в Броварах під час пологів померло немовля - 21.09.2021 17:01

У Броварах некваліфікована медична допомога привела до трагедії. Подружня пара з Броварів вирішила, що пологи пройдуть будинку. Як акушерки запросили жінку, яку розшукали через інтернет. Але ні тисяча доларів, які їй заплатили авансом, ні рекомендації друзів - не врятували їх малюка. Дитина загинула. Міліція вперше за кілька років порушила кримінальну справу за фактом незаконної лікарської діяльності. Репортаж - Дмитра Грузинського.

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Ось той самий будинок, де подружжя готувалися до народження малюка. Тепер вони тут майже не буває. Як акушерки пара запросила жінку, яку знайшли через інтернет. Ось це - той самий сайт. Тут як і раніше рекламують якийсь сімейний клуб і запрошують клієнтів скористатися його послугами. Засновниця клубу і приймала пологи. Коли на місце прибули лікарі, її вже не було.

Володимир Шевченко, лікар амбулаторії села Погреби:

- Вона побачим, что мертва дитина и бістренько Пішла геть з будинку оглянули дитину, оглянули породіллю. Дитина булу мертвонароджена. Роженіці Надал Першу допомогу. На тій годину вже під'їхала карета швидкої допомоги, яка забрала ее для госпіталізації в пологовий будинок міста Києва.

За словами Володимира Шевченка, породілля перебувала на обліку в київському пологовому будинку. Але вирішила відмовитися від послуг професійних лікарів. Жінка, яка їх замінила, взяла за свої послуги тисячу доларів. Слідчі броварського відділу міліції зараз з'ясовують: чи була у неї взагалі ліцензія на медичну діяльність.

Юлія Барабаш, помічник начальника відділу зв'язків з громадськістю управління МВС в Броварах:

- Чи не перший рік вона працювала. Вона Займаюсь цією діяльністю ведеться перевірка и коли будуть усі дані у ПРАЦІВНИКІВ міліції, ми зможемо тоді Сказати: чи в неї є Ліцензії.

Поки ж броварська міліція порушила справу за фактом незаконної лікарської діяльності. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Як вдалося з'ясувати "Подробицям", жінка, яка приймала пологи, - ніколи не працювала ні в броварському пологовому будинку, ні в столичних. Біда в тому, нарікають фахівці, що приватні акушерки зараз дуже популярні, але їх діяльність ніхто не контролює.

Світлана Жук, доктор медичних наук:

- Хто приймає пологи ми не знаємо. Найчастіше це духовні акушерки, вони себе представляють як психологи, вони себе представляють як масажисти, але це не акушери-гінекологи, які можуть надати висококваліфіковану допомогу, якщо наступили якісь ускладнення.

Як вже встановили судові медики - причиною смерті дитини стала задуха під час пологів.

Дмитро Грузинський, кореспондент:

- Подружня пара, яка пережила смерть дитини, тепер ще не може і поховати його. Вже близько тижня вони ходять по різних інстанціях, намагаючись отримати свідоцтво про смерть. Без нього ховати дитину на кладовищі відмовляються.

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