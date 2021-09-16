



Карантин з 20 вересня: що буде? - 16.09.2021 11:53

В Україні посилять карантин з 20 вересня 2021 року: список обмежень.

Чи будуть працювати транспорт, школи, кафе, кінотеатри, спортзали Коронавірус в Україні.

З 20 вересня 2021 року в Україні почнуть діяти нові правила карантину. У регіонах, які потраплять в жовту зону епідопасності, почнуть діяти нові обмеження. Уникнути їх вдасться лише щепленим українцям.

Нові правила карантину почнуть діяти з 20 вересня - через 7 днів після публікації постанови Кабміну. Однак поширюватися вони будуть тільки на регіони, які за показниками захворюваності коронавірусів потраплять в жовту, помаранчеву або червону зону.

Поки усі регіони країни знаходяться в зеленій карантинній зоні, але жовта зона може бути введена вже найближчим часом рішенням держкомісії ТЕБ та НС.

Поширюватися обмеження не будуть на вакцинованих українців, які зможуть довести, що щеплені одним з сертифікатів вакцинації. Зараз в Україні діє два типи таких документів - "жовтий" COVID-сертифікат, який видається при введенні першої дози вакцини і "зелений" (термін дії 365 днів) - після проходження повного курсу вакцинації.

Відзначимо, що введення жовтої зони не передбачає обмеження роботи ресторанів і кафе, а ось театри і кінотеатри працюватимуть з 50% заповненості залів. Крім того, спортзали й басейни зможуть працювати, але тільки в разі, якщо на одного відвідувача буде не менше 10 кв. м. Масові заходи будуть дозволені при наявності не менше 4 кв. м на одну людину.

Якщо 80% співробітників отримають хоча б одну дозу вакцини, то обмеження можна не дотримуватися. А вирішувати пускати тільки вакцинованих або дотримуватися обмеження.

У червоній зоні робота кафе і ресторанів, ТРЦ, кіно, театрів, шкіл, басейнів, фітнес-центрів буде заборонена. Працювати будуть тільки банки, АЗС, ветклініки, аптеки і продуктові магазини.

Однак при наявності у співробітників і відвідувачів сертифіката про повний курс вакцинації обмеження можна не дотримуватися.

При введенні жовтого рівня епідопасності зможуть працювати тільки школи, в яких 80% педагогів матимуть підтвердження введення хоча б однієї дози вакцини. У червоній зоні - тільки при повному курсі вакцинації у всіх працівників.

Діти можуть відвідувати школи без щеплень, адже в Україні вакцинація проводиться тільки з 18 років. В окремих випадках роблять щеплення особам молодше 18 років.

Обмежень роботи транспорту при у веденні жовтої зони не буде. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, також обмежувати роботу транспорту не будуть і в червоних зонах. Обов'язкова умова - вакцинація водіїв. У пасажирів перевіряти наявність щеплень не будуть.

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