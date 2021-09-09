Моргенштерна повторно визнали загрозою національній безпеці

- 16.09.2021 11:50
Моргенштерна повторно визнали загрозою національній безпеці

Міністерство культури України включило в чорний список російського співака Моргенштерна

Міністерство культури і інформаційної політики України повторно включило в чорний список російського репера Моргенштерна (справжнє ім'я Алішер Валєєв). Відповідний наказ опублікований на сайті відомства.

За інформацією відомства, обмеження на в'їзд співака на територію України починають діяти в середу, 15 вересня. «Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особою - Моргенштерн Алішер Тагирович», - сказано в наказі.

У квітні артиста вперше визнали загрозою національній безпеці України і внесли до відповідного супереч осіб. Конкретні причини і терміни заборони на відвідування країни міністерство культури і інформаційної політики країни не вказав. На даний момент список включає більше 180 осіб, в тому числі, російського співака Філіпа Кіркорова.

Пізніше в Службі безпеки України (СБУ) заявили, що Моргенштерн під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, а також вживання наркотиків і психотропних речовин. Все це «створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту».

Моргенштерн вирішив судитися зі Службою безпеки України , через заборону приїжджати в країну. Пізніше він заявив, що всупереч забороні офіційного Києва приїхав на Україну зі своєю нареченою Ділар Зінатулліной.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Моргенштерн заборона вересень 2021, осінь 2021

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