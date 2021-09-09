Моргенштерна повторно визнали загрозою національній безпеці- 16.09.2021 11:50
Міністерство культури України включило в чорний список російського співака Моргенштерна
Міністерство культури і інформаційної політики України повторно включило в чорний список російського репера Моргенштерна (справжнє ім'я Алішер Валєєв). Відповідний наказ опублікований на сайті відомства.
За інформацією відомства, обмеження на в'їзд співака на територію України починають діяти в середу, 15 вересня. «Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особою - Моргенштерн Алішер Тагирович», - сказано в наказі.
У квітні артиста вперше визнали загрозою національній безпеці України і внесли до відповідного супереч осіб. Конкретні причини і терміни заборони на відвідування країни міністерство культури і інформаційної політики країни не вказав. На даний момент список включає більше 180 осіб, в тому числі, російського співака Філіпа Кіркорова.
Пізніше в Службі безпеки України (СБУ) заявили, що Моргенштерн під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, а також вживання наркотиків і психотропних речовин. Все це «створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту».
Моргенштерн вирішив судитися зі Службою безпеки України , через заборону приїжджати в країну. Пізніше він заявив, що всупереч забороні офіційного Києва приїхав на Україну зі своєю нареченою Ділар Зінатулліной.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 16.09.2021 11:53
- 16.09.2021 10:48
- 16.09.2021 09:45
- 16.09.2021 09:30
- 13.09.2021 10:29
- 09.09.2021 18:54
- 09.09.2021 17:40
- 09.09.2021 15:51
- 09.09.2021 15:45
- 09.09.2021 15:35