



На Буковині правоохоронці зафіксували незаконне видобування корисних копалин - 16.09.2021 10:48

13 вересня, співробітники відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького районного відділу поліції викрили двох працівників державної підприємства, які нелегально видобували піщано-гравійну суміш поблизу річки Путилка в селі Усть-Путила.

Під час проведення профілактичних заходів щодо припинення порушень надрокористування поліцейські задокументували протиправну діяльність двох буковинців. Використовуючи спецтехніку організації, в якій працюють, чоловіки видобували піщано-гравійну суміш і завантажували її для подальшого перевезення. Правопорушники не мали дозвільних документів для законного здійснення такої діяльності.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на транспортні засоби і вантаж.

Слідчі поліції відібрали зразки видобутої суміші та призначили експертизи для визначення категорії корисних копалин. Порушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Платинова Буковина, Чернівці

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