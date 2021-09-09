На Буковині правоохоронці зафіксували незаконне видобування корисних копалин- 16.09.2021 10:48
13 вересня, співробітники відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького районного відділу поліції викрили двох працівників державної підприємства, які нелегально видобували піщано-гравійну суміш поблизу річки Путилка в селі Усть-Путила.
Під час проведення профілактичних заходів щодо припинення порушень надрокористування поліцейські задокументували протиправну діяльність двох буковинців. Використовуючи спецтехніку організації, в якій працюють, чоловіки видобували піщано-гравійну суміш і завантажували її для подальшого перевезення. Правопорушники не мали дозвільних документів для законного здійснення такої діяльності.
За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на транспортні засоби і вантаж.
Слідчі поліції відібрали зразки видобутої суміші та призначили експертизи для визначення категорії корисних копалин. Порушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.
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