В Україні різко скоротилося число пенсіонерів

- 16.09.2021 09:45
В Україні різко скоротилося число пенсіонерів

В Україні різко скоротилося число пенсіонерів: дані ПФУ. В середньому за рік пенсіонерів стає менше на 200 тисяч чоловік.

З 2018 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 793 692 людини.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

У ПФУ відзначили, що в 2018 році чисельність пенсіонерів становила 11,7 млн ​​осіб, а станом на 1 вересня 2021 року - 10,9 млн чоловік.

Так, за станом на 1 січня 2018 року пенсіонерів в Україні було 11 725 370 осіб. 1 січня 2019 року - 11 470 405 осіб 1 січня 2020 року - 11 334 730 осіб, а за станом на 1 січня 2021 року - 11 130 954 осіб.

В середньому за рік число пенсіонерів скорочується на 100-300 тисяч чоловік.

З початку року пенсіонерів в Україні стало менше майже на 200 тис. Менше.

Найбільше пенсіонерів перебуває на обліку в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях та Києві.

Найменша їх кількість - у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кількість пенсіонерів Україна статистика осінь 2021, вересень 2021

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