В Україні різко скоротилося число пенсіонерів- 16.09.2021 09:45
В Україні різко скоротилося число пенсіонерів: дані ПФУ. В середньому за рік пенсіонерів стає менше на 200 тисяч чоловік.
З 2018 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 793 692 людини.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України.
У ПФУ відзначили, що в 2018 році чисельність пенсіонерів становила 11,7 млн осіб, а станом на 1 вересня 2021 року - 10,9 млн чоловік.
Так, за станом на 1 січня 2018 року пенсіонерів в Україні було 11 725 370 осіб. 1 січня 2019 року - 11 470 405 осіб 1 січня 2020 року - 11 334 730 осіб, а за станом на 1 січня 2021 року - 11 130 954 осіб.
В середньому за рік число пенсіонерів скорочується на 100-300 тисяч чоловік.
З початку року пенсіонерів в Україні стало менше майже на 200 тис. Менше.
Найбільше пенсіонерів перебуває на обліку в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях та Києві.
Найменша їх кількість - у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
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