SpaceX вперше відправила на орбіту повністю цивільний екіпаж

- 16.09.2021 09:30
SpaceX вперше відправила на орбіту повністю цивільний екіпаж

SpaceX відправила на орбіту екіпаж, що цілком складається з непрофесійних астронавтів

Американська компанія SpaceX вперше здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, екіпаж якого складають виключно цивільні особи, з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США). Трансляція велася на сайті компанії.

Ракета-носій стартувала о 20:02 за місцевим часом (3:02 16 сентябряу) в рамках місії Inspiration4. Очікується, що політ триватиме близько трьох діб.

Перший в історії
Нинейшній екіпаж Crew Dragon - перший в історії світової космонавтики, в складі якого немає жодного професійного астронавта.

Учасниками місії стали мільярдер Джаред Айзекмана, дослідниця Сіан Проктор, помічник лікаря Хейлі Арсенокс і ветеран Військово-повітряних сил (ВПС) США Крістофер Семброскі.

Бум космічного туризму влаштували в цьому році найбагатші люди планети. Відразу кілька мільярдерів цього літа вирушили на навколоземну орбіту в пошуках гострих відчуттів.

Першим космотуристом став британський мільярдер Річард Бренсон. 11 липня він відправився в суборбітальний політ на борту космічного корабля VSS Unity виробництва його власної компанії Virgin Galactic. Він піднявся на висоту 86 кілометрів, що лише трохи не дотягує кордону космосу, встановленої Міжнародної авіаційної федерацією (100 кілометрів)

Через тиждень його рекорд побив найбагатша людина планети, засновник і власник Blue Origin Джефф Безос. Він подолав кордон космосу і пробув в невагомості чотири хвилини. Політ пройшов повністю в автоматичному форматі, і екіпаж не керував технікою.

Ключові слова: Політ SpaceX вересень 2021

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