В Україні різко похолодає і підуть і дощі

- 13.09.2021 10:29
В Україні різко похолодає і підуть і дощі

В Україні різко похолодає і підуть і дощі: погода на тиждень. На вихідних різко похолодає

У Києві до кінця поточного тижня зміниться погода - очікується різке похолодання і дощі. Температура повітря вдень опуститься до 14 градусів тепла.

За даними The Weather Channel, в понеділок, 13 вересня, небо над столицею буде хмарно з проясненнями. Температура повітря підніметься до 26 градусів тепла.

У вівторок, 14 вересня, в місті буде переважно сонячно. Температура на стовпчиках термометрів опуститися до 23 градусів.

У середу, 15 вересня, в Києві стане ще холодніше - 21 градус тепла вдень. Кількість хмара не небі збільшиться, але опадів не прогнозують.

У четвер, 16 вересня, погода залишиться такою ж хмарної, а температурний коливань не передбачається.

У п'ятницю, 17 вересня, Київ накриє злива. Середня температура повітря - 21 градус тепла.

У суботу, 18 вересня, температура різко опуститься до 17 градусів. Злива продовжиться і в вихідні. У неділю, 19 вересня, дощ почне стихати, але очікується ще більше похолодання - 14 градусів тепла вдень.

Платинова Буковина, Чернівці

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