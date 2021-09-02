



Обмеження нещеплених громадян в локдаун 2021-2022 - 09.09.2021 18:54

У разі локдауна будуть очікуватися істотні обмеження щодо нещеплених громадян - проект Постанови Верховної Ради

Проект документа недавно був зареєстрований у Верховній Раді.

Йдеться про «Проекті Постанови про особливості поширення обмежень, що накладаються на вакцинованих осіб з метою протидії поширенню пандемії гострих респіраторних захворювань COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2», зареєстрованому під No 6002.

Згідно з текстом цього документа, з огляду на критичну ситуацію виникнення пандемії COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з огляду на високу ефективність ВАКЦИН проти COVID-19 і низький рівень можливості зараження щепленими особами, з метою запобігання поширенню надмірних обмежень, встановлених для таких осіб з метою протидії поширенню пандемії COVID-19, Верховна Рада України p, щоб вказати наступне:

"Кабінет Міністрів України, Державні та обласні комісії з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в разі необхідності введення заборони (обмежень) на всій території України або на території окремого регіону (адміністративно-територіальної одиниці):

- прийом відвідувачів в кінотеатрах, інших установах культури і прийом відвідувачів іншими суб'єктами культури;

- прийом відвідувачів суб'єктами підприємництва, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (бари, ресторани, кафе і т.д.);

- прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах або інших розважальних закладах;

- прийом відвідувачів суб'єктами підприємництва, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та побутового обслуговування;

- прийом відвідувачів в тренажерних залах, фітнес-центрах, басейнах;

- робота засобів розміщення,

не поширювати ці обмеження на суб'єктів підприємництва, не менше 80% працівників яких пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 », - йдеться в документі.

При цьому в проекті Постанови передбачено, що такі суб'єкти підприємництва як виняток мають намір свою згоду на отримання (обслуговування) тільки відвідувачів (клієнтів), які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, термін дії якого підтверджується за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка.

При цьому масові заходи не можуть бути заборонені, якщо всі учасники і організатори заходу мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, дія якого підтверджується за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка diia portal.

Як наголошується, в разі прийняття даної Постанови документ вступить в силу з дня його опублікування. В даний час, відповідно до стану проходження у Верховній Раді, проект постанови внесений на розгляд керівництва, спрямований на розгляд до Комітету і представлений на розгляд.

Платинова Буковина, Чернівці

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