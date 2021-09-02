СБУ знову виявили порушення в роботі адміністрації Києва

- 09.09.2021 15:45
СБУ знову виявили порушення в роботі адміністрації Києва

Прокуратура виявила незаконну передачу адміністрацією Кличко земель в центрі Києва.

Співробітники прокуратури знову виявили порушення в роботі департаменту економіки і інвестицій і департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА), главою якої є мер Києва Віталій Кличко. Про це повідомляється на сайті правоохоронного відомства, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

За даними силового відомства, в ході обшуків слідчі знову виявили факти незаконної передачі земель в центрі Києва в приватну власність: її продавали за заниженою вартістю, що призвело до заподіяння значної шкоди міському бюджету.

Відзначається, що чиновники КМДА провели махінації під виглядом внесення змін до якийсь інвестиційний договір. На даний момент перевіряється причетність Київської обласної ради до порушень.

Раніше столична прокуратура неодноразово проводила обшуки і перевірки в різних департаментах КМДА. Кличко стверджує, що в офісі президента його вважають головним конкурентом, тому намагаються зіпсувати йому репутацію і призначити в столичну адміністрацію «залітного ставленика».

8 вересня повідомлялося, що комітет Верховної Ради України може в найближчі дні розглянути проект закону про обмеження повноважень Кличко на посаді голови Київської міської державної адміністрації. Законопроект про розділення повноважень мера столиці і голови КМДА було схвалено в першому читанні в 2019 році.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Ключові слова: обшуки Киів вересень 2021

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