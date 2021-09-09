



Британія знайшла спосіб вийти з кризи - 09.09.2021 17:40

Британія спростить правила отримання ліцензії на водіння вантажівок

Правила отримання прав на водіння вантажівок у Великобританії будуть спрощені, так як Сполучене Королівство бореться з кризою далекобійників, який руйнує ланцюжки поставок. Як повідомляє Bloomberg, влада полегшать систему тестування, щоб прискорити видачу ліцензій водіям.

Уряд вже послабило обмеження на годинник, в які далекобійникам дозволено водити машину, і прискорило роботу центрів тестування. «Ми збираємося піти далі», - сказав міністр транспорту Грант Шеппс. Він зазначив, що дефіцит водіїв - це глобальна проблема, не пов'язана з виходом Британії з Євросоюзу (ЄС), через який багато водіїв повернулися на континент.

Грант Шеппс зазначив, що водії зможуть отримати ліцензії на управління вантажівками різних типів після одного тесту. Перевірку водіїв прискорять: сторонні організації будуть оцінювати, як вони справляються з водінням по бездоріжжю. Однак способи боротьби з кризою не знайшли підтримки у тіньового держсекретаря по транспорту Джима МакМахон. «Якщо це найкраще, що може запропонувати уряд, то я боюся, що криза не буде вирішена», - сказав він.

Супермаркети і продавці змушені боротися з перебоями в поставках і порожніми полицями через дефіцит водіїв. Індустрія перевезень потребує додаткових 100 тисячах співробітників. Брак робочих сил також торкнулася таких секторів, як готельний бізнес, сільське господарство і харчова промисловість.

Британська торгова палата прогнозує, що складна ситуація на ринку праці буде перешкоджати економічному зростанню в наступні кілька місяців. Мережа супермаркетів Morrisons назвала брак водіїв серйозною проблемою і попередила, що перебої в поставках можуть привести до зростання цін на продукти харчування.

З інфляцією можуть зіткнутися і жителі сусідньої Ірландії, яку теж торкнувся Брексил. За словами підприємців, їх витрати на виробництво істотно збільшилися, через що зростає собівартість продукції. На думку продавців, перебої з поставками приведуть до стрибка цін на їжу найближчим часом.

Платинова Буковина, Чернівці

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