Шахраї під Монобанк вкрали 18 мільйонів гривень

- 02.09.2021 15:35
Шахраї під Монобанк вкрали 18 мільйонів гривень

Співзасновник monobank розповів про шахраїв, які за допомогою підроблених сайтів вкрали 18 мільйонів гривень

Ув'язнені Харківського СІЗО коротали відведений йому термін, заробляючи гроші на довірливих любителів онлайн-шопінгу. Застосована ними схема обдурювання співвітчизників - фішинг. На момент візиту кіберполіції побратими по камері встигли заробити 18 млн грн, уточнюють правоохоронці.

Ініціатор прибуткового «бізнесу» - 20-річний молодий чоловік. До свого промислу IT-шник привернув нудьгуючих співкамерників, в обов'язки яких входив пошук «довірливих» українців і іноземців.

Робота відбувалася на одній з популярних в Україні онлайн-майданчиків. Зареєструвалися на ній в'язні грали роль і продавців, і покупців. Для проведення операцій фігуранти використовували фішингову сторінку, виконану в стилістиці одного з топових банків Монобанк. Дізнавшись реквізити банківських карт, учасники злочинного співтовариства переводили гроші на підконтрольні 20-річному генію рахунку.

Зеки з Харківського СІЗО заробили більше деяких територіальних громад

Точно така ж схема проверталася і на зарубіжних майданчиках. У числі постраждалих - громадяни європейських країн, Австралії і Сінгапуру.

Для збору доказів і з'ясування нюансів кіберполіцейських знадобилося провести 24 обшуки за місцем прописки фігурантів і в СІЗО. Учасники групи затримані в порядку 208-ї статті КПК.

На затримання трохи дивно відреагували в Монобанк (monobank). Співзасновник онлайн-додатки Олег Горохівський написав з цього приводу у Фейсбук:

Нагадаємо, що раніше поліцейські виявили дві незаконні ферми для Майнінг біткоіни з багатомільйонним обігом, які працювали на території чернігівського і вінницького обленерго.

Ключові слова: Монобанк у Сізо, машенники МОнобанк, аферисти Приватбан, афера під банк з Сізо

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