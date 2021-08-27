Шахраї під Монобанк вкрали 18 мільйонів гривень- 02.09.2021 15:35
Співзасновник monobank розповів про шахраїв, які за допомогою підроблених сайтів вкрали 18 мільйонів гривень
Ув'язнені Харківського СІЗО коротали відведений йому термін, заробляючи гроші на довірливих любителів онлайн-шопінгу. Застосована ними схема обдурювання співвітчизників - фішинг. На момент візиту кіберполіції побратими по камері встигли заробити 18 млн грн, уточнюють правоохоронці.
Ініціатор прибуткового «бізнесу» - 20-річний молодий чоловік. До свого промислу IT-шник привернув нудьгуючих співкамерників, в обов'язки яких входив пошук «довірливих» українців і іноземців.
Робота відбувалася на одній з популярних в Україні онлайн-майданчиків. Зареєструвалися на ній в'язні грали роль і продавців, і покупців. Для проведення операцій фігуранти використовували фішингову сторінку, виконану в стилістиці одного з топових банків Монобанк. Дізнавшись реквізити банківських карт, учасники злочинного співтовариства переводили гроші на підконтрольні 20-річному генію рахунку.
Зеки з Харківського СІЗО заробили більше деяких територіальних громад
Точно така ж схема проверталася і на зарубіжних майданчиках. У числі постраждалих - громадяни європейських країн, Австралії і Сінгапуру.
Для збору доказів і з'ясування нюансів кіберполіцейських знадобилося провести 24 обшуки за місцем прописки фігурантів і в СІЗО. Учасники групи затримані в порядку 208-ї статті КПК.
На затримання трохи дивно відреагували в Монобанк (monobank). Співзасновник онлайн-додатки Олег Горохівський написав з цього приводу у Фейсбук:
Нагадаємо, що раніше поліцейські виявили дві незаконні ферми для Майнінг біткоіни з багатомільйонним обігом, які працювали на території чернігівського і вінницького обленерго.
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