



Упродовж доби поліція задокументувала на Буковині три ДТП з потерпілими - 30.08.2021 15:48

Нагадаємо: в ніч на 29 серпня неподалік Чернівців водій «Volkswagen Golf» допустив зіткнення автівки з перешкодою. Ввечері цього ж дня в Дністровському районі сталося перекидання легковика, а в Чернівецькому – зіткнення двох автомобілів. За всіма фактами ДТП поліцейські проводять досудові розслідування.

Повідомлення про перекидання автомобіля на автодорозі в селі Данківці надійшло на спецлінію «102» увечері 29 серпня. Для з’ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції.

Правоохоронці з’ясували, що 20-річний житель села Каплівка не впорався з керуванням автомобілем «ВАЗ» і допустив з’їзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням. Внаслідок ДТП постраждав 20-річний пасажир легковика – медики попередньо діагностували в нього струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і тупу травму живота.

Цього ж вечора дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Мамаївці. Прибувши на місце події, співробітники Чернівецького районного управління поліції встановили, що 32-річна жителька Прикарпаття рухалася на автомобілі «Volkswagen Passat» по автодорозі Н-10. Водійка не вибрала безпечної швидкості, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з «Opel Combo» під керуванням місцевого жителя. Під час ДТП отримала травми 35-річна пасажирка автомобіля «Opel Combo». Із переломом кісток тазу лікарі госпіталізували її до медичного закладу.

Слідчі поліції внесли відомості про вказані автопригоди до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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