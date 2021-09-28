Новий базовий автомобіль або старе авто класом вище?- 01.10.2021 11:29
Коли приходить час оновити автомобіль або придбати його в перший раз, зазвичай виникає питання: купувати новий або старий автомобіль за ту ж ціну. Розглянемо плюси і мінуси кожного варіанту.
Придбання нового автомобіля або ремонт старого нелегке завдання, особливо коли наявний бюджет обмежений. Щоб прийняти найкраще рішення, цікаво дізнатися про переваги і недоліки абсолютно нової базової моделі і старих моделей більш високого рівня.
Купити старий автомобіль
Дуже цікаве рішення - купити старий автомобіль з чудовими характеристиками за ту ж ціну, що і нова модель нижчої категорії. Однак перед вчиненням такого роду угоди необхідно вибрати надійного професійного продавця, який пропонує повні гарантії в продажу, а також отримати максимум інформації про передісторію транспортного засобу.
Плюси покупки уживаного автомобіля
* Старі автомобілі не дуже сильно знецінюються, тому що вони вже робили це в перші роки життя.
* В даний час існує декілька каналів продажу старих автомобілів, завдяки яким можна знайти цікаві пропозиції та знижки на багато моделей.
* Старі автомобілі класом вище підвищують престиж людини, а також у них, як правило, кращі характеристики.
Мінуси вибору вживаного автомобіля
* Можна потрапити на перекупника, мета якого вигідно перепродати не найкращий автомобіль, можливо навіть від покупця приховають ряд істотних мінусів, наприклад, те, що машина була довгий час в ремонті, або на неї можуть бути встановлені обмеження на реєстраційні дії.
* Основна проблема старих автомобілів пов'язана з серйозними ушкодженнями, які неможливо побачити неозброєним оком і які значно ускладнюють водіння.
* У багатьох машин на вторинному ринку скручений пробіг, при чому роблять це найчастіше приватні продавці.
* У цих моделей також більш короткий гарантійний термін, ніж у нових автомобілів, або гарантія і зовсім минула.
* Вибір старих автомобілів в регіонах може бути сильно обмежений.
Купити новий автомобіль
Купівля нового автомобіля зазвичай є однією з перших ідей, про які думають, щоб уникнути проблем, які можуть представляти старі моделі. Однак цей варіант підходить далеко не у всіх випадках, але бажано ретельно проаналізувати конкретні нинішні і майбутні потреби.
Таким чином, можна вибирати цю альтернативу в певних випадках, наприклад, коли це тільки що запущене транспортний засіб і немає можливості знайти його на ринку б / у. Також якщо мета полягає в тому, щоб керувати одним і тим же автомобілем протягом багатьох років або якщо це конкретна модель, яку можна продати за вигідних умов.
Переваги покупки нового автомобіля
* Придбання нової машини дозволяє підібрати все характеристики, як за зовнішнім виглядом, так і по комплектації, які вам потрібні.
* Новий транспортний засіб з більшою ймовірністю буде включати в себе найпередовіші системи безпеки.
* У цьому випадку в автомобілі немає прихованих вад в результаті попереднього використання, тому він має більш тривалий термін служби.
* Можна скористатися офіційною гарантією.
Недоліки покупки нового автомобіля
* Нові автомобілі безповоротно пов'язані зі швидкою амортизацією в перші роки. Це призводить до втрати грошей, яка може досягати 20% ще до того, як машині виповниться 12 місяців.
* На додаток до початковою ціною, яку автомобіль має у дилера, необхідно приплюсувати вартість додаткового обладнання, яке ви хочете додати.
* У більшості випадків неможливо протестувати придбану нарешті модель, а замість цього доступний тільки зразок автомобіля.
* Навіть якщо це новий транспортний засіб, може трапитися так, що воно створить різні проблеми в результаті заводського дефекту.
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