Курс долара в Україні до 2024 року. Прогноз- 27.08.2021 11:55
Аналітики спрогнозували курс долара в Україні до 2024 року.
Середньорічний курс долара в нинішньому році буде на рівні 27,6 грн
В інвестиційно компанії Capital Times пргнозіруют, що економіка України за підсумками цього року виросте на 4,3%, а номінальний ВВП досягне $ 183 млрд.
За оцінками експертів, середньорічний курс долара в нинішньому році на рівні 27,6 грн, у 2022-му - 27,9 грн, в 2023-м девальвацію до 29,1 грн і в 2024-м - до 29,6 грн в середньому на поточний рік.
У той же час облікова ставка Нацбанку тривалий час буде перебувати в діапазоні 8-9%, вважають в Capital Times. Такий рівень забезпечить прийнятні прибутковості по ОВДП як для Мінфіну, так і нерезидентів, за умови зниження інфляції до 5-7% в наступні роки.
На думку аналітиків, основними драйверами зростання економіки виступають:
- сприятлива цінова кон'юнктура на світовому товарному ринку, що призвело до збільшення обсягу експорту агропродукції і металургії в грошовому еквіваленті, а також прискорило інфляцію - позитивно для номінального ВВП;
- відновлення споживчого попиту при стабільній ситуації на кредитно-грошовому ринку всередині країни;
- ефективні дії НБУ і Мінфіну щодо рефінансування боргів 2021-2022 рр .;
- утримання курсу долар / гривня в вузькому ціновому коридорі 26,5-27,5 грн / $.
Надалі експерти прогнозують таку динаміку реального ВВП:
- зростання на 3,6% у 2022-му;
- на 1,6% в 2023-м;
- на 2,6% в 2024 році.
- Уповільнення в 2023 році пов'язане з цілою низкою чинників: від початку політичного циклу в країні до диспропорцій на глобальному ринку, додають інвестаналітики.
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