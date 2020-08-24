ЛІтак України угнали в Кабулі з аеродрому- 24.08.2021 09:24
Український літак в Кабулі в неділю викрали озброєні люди.
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив про те, що борт, який повинен був вивезти зі столиці Афганістану українців, викрали в Іран озброєні вогнепальною зброєю люди.
«Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, в тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців », - поінформував чиновник.
Він зазначив, що три наступні спроби евакуації громадян також були безуспішними.
«Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту», - розповів Енин.
За словами дипломата, вся дипломатична служба в останній тиждень працювала в режимі «краш-тесту».
Напередодні з Кабула вилетів третій український літак, який ввечері приземлився в "Борисполі". На борту перебували 98 пасажирів і 5 членів екіпажу. Серед них - 41 українець і українка.
В Афганістані як і раніше знаходяться не менше 50 українців.
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