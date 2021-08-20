В Україні восени злетять ціни на м'ясо, рибу, крупи, соняшникова олія і молочку

- 23.08.2021 13:16
В Україні восени злетять ціни на м'ясо, рибу, крупи, соняшникова олія і молочку

Експерти назвали причини зростання цін на продукти восені 2021 року.

Експерти прогнозують, що в цьому році ціни на продукти традиційно підскочать вже восени і можуть серйозно вдарити по кишенях українців.

Так, директор однієї з торгових мереж у Вінниці Наталя Рекута прогнозує, що восени зростуть ціни на соняшникову олію, яйця, свинину, молочні продукти.

"Такий процес не зупинити", - говорить Наталя, спираючись на 20-річний досвід в торгівлі.

Крім того, Рекута прогнозує зростання цін на крупи, однак зазначає, що бакалією українці можуть запастися, чого не скажеш про м'ясних продуктах і рибі.

"Серед причин такого: зростання попиту на західних ринках логічно призводить до зростання цін на внутрішньому. Розумієте, виробнику просто немає сенсу, по-перше, продавати дешевше, а по-друге, витрачати кошти на зберігання продукції (оренда приміщень і ємностей). Збільшення експорту вплине і на наш улюблений, стратегічний продукт, як то кажуть, "національну валюту" - сало ", - прогнозує експерт.

Також очікується подорожчання чаю, кави і риби в основному на тлі зростання курсу долара.

"На жаль, не омине доля подорожчання навіть такий товар першої необхідності як хліб. Підвищення цін на електроенергію, паливо, рецептурні суміші змусить хлібозаводи і пекарні так само переглянути свою цінову політику", - прогнозує Рекута.

Платинова Буковина, Чернівці

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