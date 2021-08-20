



WEST AUTO HUB відгуки покупціів - 22.08.2021 10:04

Автодилер чи перекуп? Чи є різниці у них сьогодні на Україні?





Хто такий перекуп: розповідь від першої особи про тяготи і вигоди бізнесу з перепродажу авто. Вважається, що зустріти порядного перекупника в процесі пошуку автомобіля так само складно, як і купити еталонний б / у екземпляр в стані «не битий, що не фарбований, рідний пробіг, один власник». А ось хапуги зустрічаються часто-густо. У цій статті WEST AUTO HUB біля Луцька - відгуки обманутих покупціів

Дорогі друзі, як би ви були перекупити, ви б обманювали людей? Пишіть нам в коментарях.

«Перекупити» - образливе слівце! Начебто фінгал під оком або спід. На думку переважної більшості автовласників, перекуп - це нахлібник, що знімає пінку з товарообігу. Або ще гірше - шахрай, якйи обдурює законослухняних громадян. Купив, продав, наварили. Насправді ж класичний перекуп лише знімає та зафарбовує сліди життєдіяльності нерадивих власників автомобілів, заробляючи на різниці «було / стало». Як це робиться? Спробуємо розібратися. West auto hub - Сервіс по пригону авто Луцьк

10 років тому велика частина автомобілів продавалася через авторинки. Зараз - через інтернет. Цей бізнес влаштований складно. Уявіть багатоповерховий супермаркет, де на кожному ярусі торгують товаром певного цінового діапазону (чим вище, тим дорожче), а численні торгові майданчики - це власні ринкові ніші. Верхні поверхи віддані автосалонам і дилерам, які торгують «вторинки» за схемою trade-in. Ті та інші, по суті, виконують ту ж посередницьку діяльність, що і звичайні «перекупити». Посередині - приватники, які спеціалізуються на дорогих «тачках», що продаються в рази гірше ширвжитку, але забезпечують максимальний навар. На нижніх ярусах займаються відновленням битих машин. WEST AUTO HUB відгуки , справжні відгуки

Нещодавно, в мережі з'явилося відео, з якого стало відомо, що покупець аби не потрапити на перекупа, обрав та оплатив онлайн, а потім приїхав оформити авто Renault Kangoo 2009 року у Луцьку в компанії WEST AUTO HUB . Менеджери компанії WEST AUTO HUB запевняли, що авто обслужене, поміняні фільтра та масла, та таке інше. Все це вивилося брехнею. Те, з яким обманом зустрівся покупець, гарно видно на самому відео. Починаючи з того, що дата в оголошенні 2009 року не відповідала дійсності - авто виявилося 2008 року., в нього було багато недоліків, а по подорозі з Луцька в Киів в авто стала дути пічка на обігрів. А на СТО взагалі виявилося, що в авта протікає масло та банато інших фактів. Після звернення покупця до WEST AUTO HUB , менеджери ніяким чином не допомогли у ситуації, яка виникла у покупця. Більш того, у відповіді на претензію покупця, Веставтохаб відповів, що він - тільки площадка для здачі офісів та торгових місць.А саме авто WEST AUTO HUB взагалі не продавало. До створення відео минуло 3.5 місяців запитів від продавя до Вестатохабу, але компанії WEST AUTO HUB виявилося всерівно. До того ж, сама фірма WEST AUTO HUB (власник Сергій Мостенець, директор Юлія Риковська) не їснує - це просто ребрендінг всм добре відомої своїми скандалами фірми АВГ КАРС.

Отже, намагання обійти перекупів у Луцьку виявилося невдалим, адже дії менеджерів компанії WEST AUTO HUB точно такі самі, як і в звичайного перекупа на Луцькому ринку, який хоче несправне авто зі скрученнич пробіугом впарити покупцю - це його головна ціль та цінність.

Дивіться відео як авто 2009 рок виявилося 2008 та у скількох місях протікало мастило під капотом.Надсилайте ваші відгуки. Ви купували авто з Європи у перекупів? А з Європи у великих фірм?

Перекупи є різні. Багато хто вважає за краще не зв'язуватися, купуючи машини під косметичний ремонт. Підварити пороги, перефарбувати крило або відремонтувати зламаний бампер при наявності гаражу і необхідного інструменту - не проблема. Вистачає і тих, хто вранці купує, а ввечері продає, часто не вклавши в авто ні копійки. Ця павутина охоплює більшу частину ринку старих автомобілів.

На майданчиках офіційних дилерів, що торгують по системі trade-in, нерідко зустрічаються автомобілі від першого власника. Аби не допустити зв'язуватися з вариантами самостійного продажу, багато хто готовий до невеликої втрати в грошах заради швидкого підбору автомобіля. У ряді випадків машини повертаються в той же автосалон, де купувалися новими. Перекуп досить часто купують авто в «Трейдин».

Перекупник середньої руки - це 10-15 тисяч доларів в обороті, 3-5 проданих автомобілів на місяць і декілька тисяч зароб. Більш точних цифр ніхто не назве, бо справа ця вкрай нестабільний і частково лотерейне. Інший раз і «хвостик» буває розміром з тушку, але частіше «на лапу» падає від 7000 до 10 000 гривень за одну продану автівку. Не так вже й багато з урахуванням пошуку, відновлення, продажу та переоформлення автомобіля.

Ось приклад як перекупи роблять авто:

Було-Стало:

Найбільш стабільна зарплата у тих, хто торгує автомобілями в межах 3-4 тисяч доларів. Багато хто працює «під стелею» в 3 або навіть 4 тисячі доларів, рідко перевищуючи встановлений поріг. Арифметика проста: недорогі машини користуються стійким попитом незалежно від сезонності і платоспроможності населення. Так було під час кризи 2008 року, . До того ж, постійно працюючи в одному ціновому діапазоні, простіше прорахувати витрати на відновлення і «навар» ще в первинній фазі ознайомлення з автомобілем - по фото або при огляді.

«Ну що можна купити за 4000$?», - скаже хтось. Багато чого, але «перекупа» подібні питання не хвилюють. Для нього головне, кому це продати і який буде навар. Заробіток на машини сегменту в середньому 8000 гривень. Однак прямої залежності тут немає. Дві ціни можна «підняти» і з машини, купленої за 10 тисяч. Зате є пряма паралель в іншому: чим дорожче автомобіль, тим більше доведеться витрачати на його відновлення. Справа не тільки в цінах на запчастини, а й в іншому підході до передпродажної підготовки. Іншими словами, сяк-так перефарбовані крило на автомобілі ціною під півмільйона «не пройде», економія на відновленні деталей неминуче призведе до втрати його вартості і складнощами з перепродажем. Тому багато перекупники, заробивши грошей і спробувавши «піднятися», плавно повертаються «вниз» перепродажной ланцюжка, де для успішної роботи вистачає нехитрих навичок маляра або бляхаря, а покупці більш лояльні. «Опускатись» їм допомагають і фінансові кризи, що струшують нашу країну протягом останніх років. Сегмент 4000$ відносно стабільний і менш піддається впливам курсу долара і сезонним настроям. Втім, якщо на якомусь конкретному і більш дорогому автомобілі можна заробити і вистачає грошей, перекупник мимо не пройде.

Більшість «перекупок» - мультибрендові, тобто марка автомобіля для них значення не має. Є, звичайно, такі, хто спеціалізується на «японцях», «німців», ладах або декількох марках, але основна маса перепродує все підряд. Винятки: рідкісні моделі і «китайці», які важко реалізувати. Рейтинги «перекупок» мало чим відрізняються від загальногромадянських: Тойоти, Ніссан, Опелі, Фольксвагени ... Тобто автомобілі, які користуються стабільною популярністю у покупців.

Найпростіше заробити на автомобілях в стані «середнє» або «вимагає ремонту». Рядовому автолюбителю такий автохлам не цікавий. Він хоче машину не нижче кондиції "сів і поїхав». І ось тут на сцені з'являється перекуп з його вмінням, а головне, бажання крутити гайки і щось там підфарбовувати. Три-чотири дні наполегливої ​​праці, і неліквід знову виставляється на продаж. Інше питання - якість ремонту.

Було-Стало:

На жаль, правила гри для всіх одні: дешевше купити, поменше вкласти, подорожче продати. Є, звичайно, унікуми, яких сам процес відновлення автомобіля збуджує більше прибутку. Такі педантично виправляють всі «косяки», закладають в ціну «полтинник» зверху і часто продають машину ... іншому перекупникові. Інший раз, перш ніж осісти з постійним місцем прописки, автомобіль робить по два-три перекупочним кола.

Є «майстри», які, відновлюючи автомобілі після аварії, використовують тільки б/У запчастини. Навіть деталі гальмівної системи і підвісок ставлять зношені. Моральні принципи і безпеку людей їх не хвилюють. Головне, хапнути побільше. Зустріти порядного перекупника в процесі пошуку автомобіля так само складно, як і купити еталонний б / у екземпляр в стані «не битий, що не фарбований, рідний пробіг, один власник». А ось хапуги зустрічаються часто-густо.

Гараж 6х10 (70 «квадратів» з підсобним приміщенням) за мірками «диких» перекупників - просто хороми. Тут є місце для пари малолітражок, відгороджена робоча зона і дві грубки на випадок морозів. А також все необхідне для збільшення вартості автомобіля: набір всілякого інструмента, зварювальний апарат, компресор, витяжка

Якщо на придивились автомобілі знайшлися сліди серйозного кузовного ремонту (перефарбовано кілька сусідніх деталей, сліди ремонту силової структури кузова, різнофактурна елементів салону) - без роздумів відмовляйтеся від покупки. Ні низька ціна, ні рідкість моделі, ні інші «пряники» не виправдають технічних проблем, які виникнуть в процесі експлуатації машини. У тому, що вони виникнуть - не сумнівайтеся, адже ремонт робився на швидку руку, кустарним способом і часто майстрами низької кваліфікації. Повторне ДТП такий автомобіль не витримає. Та й пасажири, швидше за все, теж, так як жоден «аварійний перекупка» не стане обтяжувати себе заміною датчиків ейрбегамі і інших компонентів пасивної безпеки, захованих в надрах автомобіля. Максимум, що він зробить - замінить вистрілили подушки і потрібні деталі інтер'єру (маточину керма, панель торпедо, крісла), щоб приховати сліди аварії.

Як розпізнати відновлений після аварії автомобіль, якщо немає власних навичок? Чи не поскупилася на діагностику в спеціалізованому сервісі. До речі, сам факт того, що ви маєте намір автомобіль перевірці, діє на багатьох продавців витвережували. Ні, безпосередньо від візиту в сервіс вони, швидше за все, не відмовляться, але підсумок подібної перевірки їм відомий. Так що стежте за поведінкою продавця, за його промовою, очима, які, як відомо, дзеркало душі. Найчастіше зміни в поведінці перекупника говорять красномовніше будь-якої перевірки. Уважність дозволить не витрачати гроші і час даремно. Правда, і тут є своя залежність: чим дорожче автомобіль, тим якісніше зовнішній ремонт. Раз на кону великі гроші, значить, є сенс витратитися на більш ретельну маскування ушкоджень. Якщо перекупник захоче приховати сліди аварії - він це зробить.

Алхімія

З появою на прилавках різноманітної автохімії життя перекупника стала значно простіше, а заробіток - вище. Реанімувати вицвілу фарбу або посірілий від часу бампер можна за допомогою флакончика і ганчірочки. Є препарати, що відновлюють хромовані деталі, які прибирають подряпини і наліт іржі з лакофарбового покриття. Гниль в крилі? Допоможе перетворювач іржі, шпаклівка і балончик з фарбою. Щосили хімічать і з силовими агрегатами. Вой трансмісії можна приглушити або прибрати зовсім (як пощастить), заливши в коробку відповідну присадку. У поддимлівающій двигун ллється більш в'язке масло з подвійною, а то й потрійний порцією «антідима». Правда, вистачає «моторної» хімії всього на сотню-півтори кілометрів. Однак за цей пробіг автомобіль, як правило, вже переїжджає в руки нового власника.

На щастя, велика частина пропозицій на ринку - «намарафеченние» або «оновлені» автомобілі, хоча і з такими можна сьорбнути неприємностей. Класична схема косметичного ремонту «на продаж виглядає так: фарба і лак найдешевші, шпаклівки - а« грунту побільше. Пластикові деталі нерідко забарвлюються без температурної підкладки (пластифікатор). Зате в ходу балончики з «Антигравий», під шаром якого можна заховати все що завгодно. У підсумку через рік бампер облезет, а пороги і арки знову покриються іржею. Якщо так, вважайте, легко відбулися!



Цілком «бадьорий» Mitsubishi Galant 1999 року. Куплений за 100 000 рублів. Вкладено - 0 рублів. Продан за 130 000 рублей



Nissan Primera 1998 року, куплений за 65 000 рублей. Вкладення на перефарбовування шести кузовних деталей - 9000 рублів. Хоч і добре видно різнобарв'я зі старою «кузовщиной», перепродажних вартість такого «японця» складе не менше 125 000 рублей

На ваше щастя, перекупника неважко обчислити. Ні, Фінгала під оком у нього, швидше за все, не буде, але свіжі записи в ПТС або, навпаки, відсутність в ньому даних при наявності договору купівлі-продажу, з ймовірністю 99,9% вкажуть на те, що перед вами «перекупка» . Новий ПТС зі свіжою датою видачі теж повинен насторожити (найімовірніше, в старому просто скінчилося місце), як і недавня запис постановки на облік або наявність договору від колишнього власника. Тобто після придбання автомобіля у «перекупки» у вас на руках опиниться вже два договори, найчастіше - рукописні: після спрощень в переоформленні машин в «комісіонку» перекупки поїдуть лише при наполегливому бажанні другої сторони.



Час і місце



Від часу і місця демонстрації автомобіля залежить його зорове сприйняття. У легких сутінках навіть гнилої ридван виглядає більш привабливо. У ці години в очі не кидаються відколи й дрібні подряпини лакофарбного покриття, в променях сонця, що блиск фарби стає більш шляхетним. Якщо ж огляд відбувається при штучному освітленні, то швидше за все ви не побачите і половини дефектів. Добре «допомагає» при продажу дощ або мряка, особливо якщо перед показом «перекупка» не полінувався відполірувати кузов. Вода приховує більшість дефектів, роблячи колір більш насиченим. Ну а найпростіший спосіб приховати дрібні «косячки» - показати авто в стані легкої забрудненості. Шар пилу або дорожній наліт відмінно маскують дефекти.

Чи можна уникнути зустрічі з перекупником? Якщо підшукуєте автомобіль в хорошому стані, «для себе», то найімовірніше ваші шляхи рано чи пізно перетнуться. Адже такий екземпляр треба ще знайти, пропустивши через себе масу пропозицій. Імовірність купити відвертий мотлох можна знизити, покатавшись по майданчиках офіційних дилерів, що торгують машинами по trade-in. Ціни тут не сильно вище ринкових, частіше зустрічаються автомобілі з єдиним власником в ПТС, а відверта «хімія», навпаки, трапляється рідко. До того ж є якась гарантія угоди: повернути неякісний автомобіль юридичній особі з постійною адресою простіше, ніж випадковим приватнику. Втім, за відсутності елементарної обережності від покупки автохлама не врятують ні «офіціали», ні поліція.



З усього вищесказаного можна зробити висновок, що для продавця автомобіля посередник в особі перекупника - це, скоріше, благо. Особливо якщо стан машини далеко від ідеального. Так що не варто відлякувати його марними заклинаннями на кшталт «перекупників просимо не турбуватися». По-перше, вони все одно не діють. Якщо ціна цікава, ділків це не відлякає. По-друге ... якщо сума влаштовує, чи не все одно, хто купить вашавтомобіль ?! До того ж багато продавців самі заманюють посередників, виставляючи на продаж непідготовлені автомобілі. Немита машина або, того гірше, з дрібними кузовними ушкодженнями, діє на перекупників немов магніт. Вони відчувають - тут є чим поживитися.

Відверни увагу

На рубежі двохтисячних продати мотлох було простіше. Досить було встановити в нього дорогу магнітолу або обернути крісла шкіряними чохлами. Чи не з першого, так з третього-п'ятого разу знайдеться лох, який «поведеться» на цяцьки. Нині народ переситився, і дешевий розлучення вже не діє. Але мислення більшої маси покупців не змінилося: людина купує очима, а значить, ці очі, як і раніше, можна обдурити. Просто цяцьки стали «могутніше» і дорожче. Пластиковий обвіс, красиві колеса або тюнінгова оптика привертають покупців за тим же принципом, що і «цифровик» з стрибучими стовпчиками еквалайзера на екрані в перебудовні часи. Їх призначення - відвернути увагу від «косяків» або плачевного технічного стану автомобіля. На подібний «тюнінг» найчастіше ведеться молодь. До речі, нерідко за такою схемою «перекупити» реалізують «висяки» - «ушатанние» автомобілі, які затрималися на перепродажі.

Для більшості покупців саме слово перекупник - синонім обману. На ділі автомобілі від «перекупок» часто виглядають привабливіше, ніж від приватників. Останні не зацікавлені в зайвих вкладеннях і продають машину як є, найчастіше в «уїжджених» стані. Перекупник ж в силу своїх здібностей призводить її в божеський вид. І все ж потрібно бути обережним. Бігти стрімголов, не варто. Але помацати автомобіль, якщо вже приїхали, можна - раптом це саме те, що ви шукали. Головне - зрозуміти, наскільки глибоко передпродажна підготовка торкнулася елементи його конструкції. Тим більше що сліди недавнього ремонту заховати не так-то просто. Виявивши свіжопофарбовані крило, капот або бампер, постарайтеся зазирнути "всередину" деталі, оцінити її зворотний бік (якщо таке можливо), не забувши уважно обстежити сусідню «кузовщину». Невеликий косметичний ремонт - привід для торгу. Але якщо виявилися сліди «хірургічного» втручання, розвертайтеся і йдіть. Якщо купите такий екземпляр, спокусившись на низьку ціну, пошкодуєте!

10 років тому один з авторинків України у Лцьку був «клондайком» для «перекупок». ЗАразторгівці з ринків перебираются у арні сучасні офіси. Але методи роботи лишилися старими.

Багато хто думає, що перекупник - щось на зразок чірья на дупі. Однак він лише плід сучасного світобудови, в якому автомобіль перетворився з розкоші в банальний засіб пересування. Адже ми до цього так довго прагнули ?! У радянські часи перекупників називали баригами. Їм не потрібно було бруднити руки, тому що приватний автопарк знаходився в пристойному стані. Вони купували вранці і продавали ввечері, тому що навпроти скидного пропозиції стояв ажіотажний попит ... Опинившись в умовах нової соціальної системи, «перекупити» навчилися заробляти на технічної безграмотності, низькою водійської кваліфікації і ліні автовласників. Схоже, що при нинішньому наплювацьке ставлення до автомобілів без роботи вони в найближчі роки не залишаться

Джерело: Фото - ілюстрація

Всі новини