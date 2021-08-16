



Майже 3 мільйони євро на модернізацію інфраструктури профтехучилищ Буковини - 20.08.2021 10:23

Три заклади професійно-технічної освіти училища Чернівців та Чернівецької області стали учасниками програми EU4Skills

18 серпня Український Фонд соціальних інвестицій, державні навчальні заклади «Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки», «Професійно-технічне училище № 8 м. Чернівці», «Вище професійне училище № 24 м. Заставна» та Чернівецька обласна державна адміністрація підписали меморандуми задля модернізації інфраструктури в закладах. Співпраця відбуватиметься в межах проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні», який є компонентом масштабної Програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Проєкт фінансується Європейським Союзом та реалізується Німецьким державним банком розвитку KfW.

«Європейський Союз продовжує підтримувати реформу професійно-технічної освіти та навчання в Україні. Впевнені, що участь в програмі EU4Skills допоможе зробити професійно-технічну освіту в Чернівецькій області більш привабливою та престижною для успішного кар’єрного шляху української молоді. Адже від цього залежить й майбутнє країни загалом», ― прокоментував Фредерік Куне, Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Відповідно до підписаного меморандуму в Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму 1 млн 100 тис. євро. За ці кошти буде оновлено та облаштовано технікою серверна кімната та навчальні майстерні закладу за професіями: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електромеханік з ліфтів», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» та «Авторемонтник».

У Професійно-технічному училищі № 8 м. Чернівці планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму 950 тис. євро. За ці кошти буде оновлено та облаштовано технікою навчальні майстерні за професіями: «Кухар», «Кондитер», «Офіціант», «Бармен», «Кравець», «Закрійник», «Швачка» та «Вишивальниця».

Згідно з підписаним документом у Вищому професійному училищі № 24 м. Заставна планується закупівля сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 800 тис. євро для навчання студентів за професіями: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Рихтувальник кузовів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

«Якість підготовки кваліфікованих робітників залежить від матеріально-технічного забезпечення закладу професійно-технічної освіти. Тому Уряд України дбає про оновлення обладнання у таких закладах і сприяє залученню інвестицій для цих цілей. Ми підтримуємо реалізацію різних ініціатив, зокрема міжнародних, що сприяють розбудові інфраструктури у закладах освіти», ― зазначив заступник Міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук.

«Питанню реформування професійно-технічної освіти наразі надається вкрай важливе значення. Модернізація цієї галузі дасть додаткові інструменти для якісної підготовки фахівців та виведе її на зовсім інший рівень уваги в суспільстві. Щиро дякуємо європейським партнерам, що допомагають нам модернізувати систему професійної освіти! Цей рік став хорошим стартом, який задав темп реформі, але попереду ще багато роботи. Впевнений, що за таких умов на Буковині точно вистачить кваліфікованих робітників», ― додав Сергій Осадчук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації.

Довідкова інформація:

Проєкт «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» є частиною Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» (Компонент 3) та спрямований на оновлення та модернізацію обладнання та інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні. Мета проєкту ― створити сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти, яка сприятиме підвищенню її привабливості для молоді. Проєкт має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Від імені Німецького державного банку розвитку KfW Проєкт реалізує Міністерство освіти і науки України та Український Фонд соціальних інвестицій.

Остаточний відбір закладів ПТО, які беруть участь у проєкті, був здійснений на основі проведеного Українським Фондом соціальних інвестицій технічного обстеження закладів, рівня впливу інвестицій на їх діяльність, а також на основі їх поточних потреб.

Всі новини