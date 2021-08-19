Лобода переїхала жити до Європи

- 19.08.2021 09:38
Лобода переїхала жити до Європи

Де живе Світлана Лобода? Вона відверто розповіла, чому переїхала жити до Європи.

Співачка Світлана Лобода призна, що разом зі своїми дітьми і коханим вже кілька років живе в Європі.

Вона зазначила, що задумалася про переїзд через дітей, щоб урятувати їх від підвищеної уваги громадськості.

"Це рішення було обумовлено думками про безпеку моїх дівчаток, я виховую їх в скромності і без прив'язки до своєї" зірковості "", - сказала співачка в інтерв'ю Grazia.

За словами артистки, завдяки переїзду в Європу вона знайшла певну свободу.

"Жити в будиночку біля моря, серед людей, які тебе не знають - чи не це мрія будь-якого відомого людини? Просто в якийсь момент я зрозуміла, що моє життя проходить під постійним прицілом камер і це фактично позбавляє свободи всю мою родину", - розповіла артистка.

Світлана зазначила, що вона людина досить закритий, люблячий захищати свій особистий простір від сторонніх очей.

Ключові слова: Де живе Світлана Лобода

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