Лобода переїхала жити до Європи- 19.08.2021 09:38
Де живе Світлана Лобода? Вона відверто розповіла, чому переїхала жити до Європи.
Співачка Світлана Лобода призна, що разом зі своїми дітьми і коханим вже кілька років живе в Європі.
Вона зазначила, що задумалася про переїзд через дітей, щоб урятувати їх від підвищеної уваги громадськості.
"Це рішення було обумовлено думками про безпеку моїх дівчаток, я виховую їх в скромності і без прив'язки до своєї" зірковості "", - сказала співачка в інтерв'ю Grazia.
За словами артистки, завдяки переїзду в Європу вона знайшла певну свободу.
"Жити в будиночку біля моря, серед людей, які тебе не знають - чи не це мрія будь-якого відомого людини? Просто в якийсь момент я зрозуміла, що моє життя проходить під постійним прицілом камер і це фактично позбавляє свободи всю мою родину", - розповіла артистка.
Світлана зазначила, що вона людина досить закритий, люблячий захищати свій особистий простір від сторонніх очей.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 20.08.2021 10:23
- 20.08.2021 09:48
- 20.08.2021 09:41
- 20.08.2021 09:35
- 20.08.2021 09:30
- 17.08.2021 16:58
- 17.08.2021 14:45
- 17.08.2021 14:30
- 17.08.2021 11:40
- 16.08.2021 09:04