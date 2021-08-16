Погода на День Незалежності: в Україну йде похолодання і дощіі

- 20.08.2021 09:30
Погода на День Незалежності: в Україну йде похолодання і дощіі

Розкажемо, яка погода чекає українців на День Незалежності 24 серпня.

На сході зберігається спекотна погода.

В Україні 20 серпня встановиться комфортна температура, лише в окремих областях на південно-сході стовпчики термометрів будуть доходити до + 30 °.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі + 15 °, вдень + 27 °.

У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі +13 °, вдень + 23 °, невеликий дощ.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі + 14 °, вдень + 24 °.

У Рівному в п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі + 12 °, вдень + 23 °.

У Тернополі 20 серпня вночі буде + 12 °, вдень + 22 °, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі + 13 °, вдень + 22 °.

В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі + 12 °, вдень + 25 °.

У Чернівцях в п'ятницю - невелика хмарність, вночі + 11 °, вдень + 24 °.

У Вінниці сьогодні буде + 14 ° ... + 23 °, хмарно з проясненнями.

У Житомирі в п'ятницю буде вночі + 13 °, вдень + 23 °, хмарно з проясненнями.

У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі + 14 °, вдень + 26 °.

У Кропивницького температура вночі буде + 15 °, вдень + 26 °, практично безхмарно.

У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря + 18 ° ... + 29 °.

В Одесі 20 серпня - ясно і безхмарно, температура вночі + 16 °, вдень + 27 °.

У Херсоні в п'ятницю вночі + 17 °, вдень + 29 °, хмарно з проясненнями, дощ.

У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі + 16 °, вдень + 27 °, невеликий дощ.

У Запоріжжі сьогодні температура вночі + 17 °, вдень + 29 °, хмарно з проясненнями, гроза.

У Сумах сьогодні температура повітря складе + 16 ° ... + 28 °, мінлива хмарність.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі + 18 °, вдень + 31 °, невеликий дощ.

У Дніпрі температура вночі буде + 16 °, вдень + 30 °, хмарно з проясненнями, злива.

У Сімферополі в п'ятницю буде суцільна хмарність, + 16 ° ... + 24 °, дощитиме.

У Краматорську буде невелика хмарність, злива, температура вночі + 17 °, вдень + 29 °.

У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, температура вночі + 17 °, вдень + 29 °, злива.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: яка погода на День Незалежності, погода в Україні

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