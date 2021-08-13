Порядок виплати пенсій з 1 вересня 2021 року не зміниться- 17.08.2021 16:58
Останнім часом поширюються необґрунтовані повідомлення щодо масового переведення з 1 вересня 2021 року одержувачів пенсій на обслуговування до банків. У зв’язку із зазначеним повідомляємо..
Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” є два способи виплати пенсії:
за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій,
або через установи банків.
Пенсію з доставкою за місцем фактичного проживання пенсіонера виплачує національний оператор поштового зв’язку – акціонерне товариство “Укрпошта”.
Уповноваженими на виплату пенсій є 44 банки.Пенсіонер самостійно обирає спосіб виплати пенсії.
Зміна способу виплати пенсії проводиться на підставі заяви одержувача пенсії.
Враховуючи зазначене, пенсіонери і після 1 вересня за бажанням продовжуватимуть отримувати пенсії через АТ “Укрпошта” з доставкою додому чи у поштових відділеннях незалежно від свого віку, стану здоров’я (наявності інвалідності) або потреби у постійному сторонньому догляді.
Оплату послуг доставки пенсій здійснює за встановленими тарифами Пенсійний фонд України.
Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 546 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” передбачено проведення відбору на конкурсній основі організацій, що надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України з 01.01.2023.
До зазначеної дати функції організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює АТ “Укрпошта” на умовах тристоронніх договорів, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги».
Пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
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