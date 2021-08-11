Ціни квартир в Київській області літо-осінь 2021- 15.08.2021 13:31
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Сьогодні розповімо про динаміку цін на ринку нерухомості Київської області в серпні 2021 року.
В середньому, ціни виросли - однак, зауважимо, що ціни ростуть не просто по всьому ринку, а в окремих ЖК, що і впливає на загальну картину цін. Ціни на житло в Київській області (в середньому по ринку, в порядку зеньшання цін):
Вишгород: вартість житла в середньому 20900 грн / м2 (подорожчання на 1600 грн за м2)
Софіївська Борщагівка: вартість житла в середньому 19600 грн., (Подорожчання на 600 грн. За м2)
Петропавлівська Борщагівка: вартість житла в середньому 19600, ціна в загальному не змінилася за квадратний метр квартири.
Гатне: вартість житла в середньому 18900 грн. / м2 (подорожчання на 1600 грн за м2)
Буча: вартість житла в середньому не змінилася, 18500 грн за м2
Гостомель: вартість житла в середньому 17800 грн. за м2, (подорожчання на 800 грн за м2)
Ірпінь: вартість житла в середньому 17800 грн. / м2, (подорожчання на 1200 грн. За м2)
Бровари: вартість житла в середньому 17699 грн. м2 (подорожчання на 400 грн за м2)
Бориспіль: вартість житла в середньому 17000 грн. за м 2 (подорожчання на 400 грн за м2)
Святопетрівьке: вартість житла в середньому 15 800 грн. / м2, подорожчання на 600 грн.
У 2021 році в історичному протистоянні Києва і Київській області стався потужний зсув. З'ясувалося, що нерухомість Київській області в очах інвесторів стала більш привабливою, ніж киівська: вкладення в столицю за рік впали на 27 відсотків, в області- збільшилися на 26 відсотків.
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