



Петраков може стати другим кандидатом на пост головного тренера збірної України після Реброва - 11.08.2021 14:29

12 серпня повинна з'явитися визначеність з тим, хто буде керувати головною командою країни найближчим часом.

Як стало відомо Metaratings, єдиний кандидат на цю посаду, Сергій Ребров, зараз у Києві і повинен був зустрітися з керівництвом УАФ вчора, 10 серпня. Увечері 11 серпня він повинен повернеться до ОАЕ, тому що там у нього підписаний річний контракт з місцевим ФК «Аль-Айн».

У середу Сергій Станіславович планує зустрітися з керівництвом «Аль-Айна», після чого стане відомо, чи буде розірвано угоду.

Якщо виникають з цим проблеми, УАФ доведеться шукати нових кандидатів.

За наявною інформацією, якщо «Аль-Айн» зараз не погодиться звільнити Реброва, то престижну посаду буде запропоновано тренеру, під чиїм керівництвом молодіжна збірна України стала чемпіоном світу в 2019 році, тобто Олександру Петракову.

За іншими джерелами, окрім Реброва, Виконавчий комітет Федерації футболу України не хоче розглядати інших кандидатів на посаду головного тренера збірної України. Очікується, що до 12 серпня офіційна заява УАФ щодо нового головного тренера збірної України неможлива.

На останньому засіданні Виконком розглянув робочі питання щодо нового Регламенту змагань, за статусом футболістам, а також обговорить тему призначення нового головного тренера збірної України.





Платинова Буковина, Чернівці

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