Петраков може стати другим кандидатом на пост головного тренера збірної України після Реброва

- 11.08.2021 14:29
Петраков може стати другим кандидатом на пост головного тренера збірної України після Реброва

12 серпня повинна з'явитися визначеність з тим, хто буде керувати головною командою країни найближчим часом.

 

Як стало відомо Metaratings, єдиний кандидат на цю посаду, Сергій Ребров, зараз у Києві і повинен був зустрітися з керівництвом УАФ вчора, 10 серпня. Увечері 11 серпня він повинен повернеться до ОАЕ, тому що там у нього підписаний річний контракт з місцевим ФК «Аль-Айн».

У середу Сергій Станіславович планує зустрітися з керівництвом «Аль-Айна», після чого стане відомо, чи буде розірвано угоду.

Якщо виникають з цим проблеми, УАФ доведеться шукати нових кандидатів.

За наявною інформацією, якщо «Аль-Айн» зараз не погодиться звільнити Реброва, то престижну посаду буде запропоновано тренеру, під чиїм керівництвом молодіжна збірна України стала чемпіоном світу в 2019 році, тобто Олександру Петракову.

За іншими джерелами, окрім Реброва, Виконавчий комітет Федерації футболу України не хоче розглядати інших кандидатів на посаду головного тренера збірної України. Очікується, що до 12 серпня офіційна заява УАФ щодо нового головного тренера збірної України неможлива.

На останньому засіданні Виконком розглянув робочі питання щодо нового Регламенту змагань, за статусом футболістам, а також обговорить тему призначення нового головного тренера збірної України.


 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Сергій Станіславович

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Україні снизили тарифи на електроенергію серпень 2021 Як відомо, у квітні, в Україні тариф на газ для населення підвищили на 13,87%.
- 11.08.2021 16:03
Ремонт турбін Чернівці Ремонт турбін легкових та вантажних автомобілів в Чернівцях.
- 11.08.2021 15:09
Софія Сапега заявила про непричетність КДБ до посадки літака Ryanair в Мінську Затримана в Білорусії росіянка Софія Сапега розповіла про
- 11.08.2021 15:00
Розкрито особу маніяка, який вирізав жінці серце Власник квартири на Нікулінський вулиці, майор збройних сил в запасі, здавав
- 11.08.2021 14:56
Ринок землі створив великі проблеми дачникам Крім документів, які підтверджують громадянство і особистість, обов'язковим є надання:
- 11.08.2021 14:41
Мессі продовжить кар'єру у французькій команді Ліонель Мессі вже визначився з майбутнім клубом. Це європейський ФК. Хоча раніше Лео планував виїхати в МЛС.
- 11.08.2021 14:36
Гецко: в потрібний момент «Колос» може стрибнути вище голови Вчора було зіграно матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між Карагандинському
- 11.08.2021 14:34
Як спорт впливає на серце? Як спорт впливає на серце? Розповідає лікар-кардіолог
- 11.08.2021 11:30
В Україні можуть подорожчати бюджетні б / у авто За рік старі машини в США подорожчали на 30%. Це найбільший стрибок зростання цін за останні 20 років.
- 11.08.2021 11:19
Німеччина скасовує безкоштовне тестування на Covid, щоб вакцинувати більше людей Нові правила є частиною зусиль уряду по стимулюванню вакцинації серед тих, хто
- 11.08.2021 10:38

Всі новини