



Продаж квартир Ворзель - 09.08.2021 18:18

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Якщо ви хочете купити сучасну квартиру в Ворзелі, то давайте розберемося, яка вона сучасна квартира і які присутні тенденції в будівництві.

Зараз квартири в новобудовах відрізняються величезною різноманітністю планувань. По суті, кожен житловий комплекс може мати свою унікальну розробку житлового проекту. Як правило, в сучасних квартирах часто пропонується вже від забудовника план розміщення меблів, а іноді і типовий дизайн проект для щасливих володарів свого житла.

У сучасних квартирах вже давно стало можна поєднувати кухню і вітальню, створюючи при цьому загальний рухливе простір, наповнений динамікою спільної готування їжі, зустрічі гостей і просто вечірнього проведення часу. Зручно, це або незручно вирішувати потрібно індивідуально, так би мовити, на любителя. В основному всі обговорення зводяться до одного, якщо сім'я багато готує, то квартира студія їм не підійде, а якщо в родині приготування замінюється іншим проведенням часу - то стане ідеальним варіантом для активного способу життя.

Ще одним цікавим конструктивним рішенням, стали дворівневі квартири. Для великої родини з великою кількістю дітей це може стати відвертою знахідкою. Так само і любителі цікавого дизайну, зможуть прекрасно оцінити поле для деятельності.На першому поверсі як правило розміщують вітальню, кухню, можливо спальню для гостей або кабінет. Другий поверх віддається під приват зону, в якій знаходяться спальні господарів, їх особистий простір.

Високі стелі знову стали окрасою сучасних квартир. У дизайні знову стала цінуватися широта простору, легкість і повітря. Високі стелі дозволять відчувати себе вільніше в просторі. Всі сучасні стилі інтер'єру, використовуючи високу стелю, давно пішли від класичного білого його оформлення. Зараз стелю можливо зробити будь-яким, абсолютно будь-яким.

Окремим прикрасою стали в сучасних квартирах в Ворзелі - вікна в підлогу. Вікна підвищеної теплостійкості, дозволили навіть в нашій смузі милуватися зимовими пейзажами через панорамні вікна. Подібних квартир стає все більше, особливо в висотних будинках і користуються вони великою популярністю.

Є ще одна цікава особливість, що не частого характеру, але якщо вам пощастить зустріти в продажу квартиру з виходом на дах. Таку красу можна зустріти досить часто в Санкт-Петербурзі але і в нашому місті з'являються подібні квартири.

Ще один пункт, якого хочеться торкнутися, це дизайн. Сучасний дизайн в квартирах став відрізнятися своєю простотою і лаконічністю, світлі відкриті простори, наповнені повітрям набувають все більшої популярності. У таких приміщеннях відчуваєш себе легко і вільно, приємно жити і працювати, наповнювати будинок творчістю і красою. Як правило білі стіни позваляют розташувати яскраві акценти, що обіграють простір.

У сучасних квартирах з'являються нові функціональні зони: бари, галереї, майстерні, домашні музеї, зимові сади, аудіо-відеостудії. Спосіб життя людей диктує організацію їх простору. З'являються квартири-студії, квартири-офіси, квартири-майстерні і навіть квартири-спортзали.

Як, Ви можете бачити, розмаїття ідей організації житлового простору квартири вражає своєю широтою. І цікаво оцінити можливості нашого міста в плані пошуку житлоплощі, допоможуть Вам співробітники нашої фірми Агенції нерухомості LEX GROUP.

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У 2021 році з'явилася тенденція до зниження побудови новобудов у Ворзелі . Це пов'язано з тим, що в минулому році на ранніх етапах будівництва багато інвесторів викупили комерційну нерухомість, а так як в даний час вартість на квадратні метри різко зросла і великого зростання найближчим часом не передбачається - покупці, які купують таку нерухомість для інвестицій, виставляють її на продаж при цьому з більш низьким цінником, ніж у забудовника.

Ви можете вкласти кошти у будівництво.Інвестиційні покупці - хто це і чим вони займаються.

Інвестиційні покупці або інвестори - особи, які набувають комерційне нерухоме майно на етапі забудови, а через рік, коли будівля повністю функціонує, продають нерухомість в рази дорожче, ніж вони придбали, але набагато дешевше забудовників за договором переуступки. Це можливо завдяки різниці в ціні між недобудованими квадратними метрами і готовим функціонуючим будівлею, а також списком перепродажів.

Що таке переуступка?

Договір переуступки реєструється Росреестра, повністю легальний і заснований на чинному законодавстві. Він доступний не тільки юридичним, але і фізичним особам, орієнтований на продаж нерухомості, що будується. Також на нього поширюється іпотека на пільгових умовах.

Завдяки цій лазівку в 2021 році ринок комерційної нерухомості може відчутно похитнутися, так як частка перепродажу проектів, термін здачі яких підходить до 2022-2023 року, вже становить 30%.

Наслідки демпінгу

Так як пропозиції щодо переуступки ростуть, в проектах на ранніх термінах здачі буде спостерігатися значне падіння попиту (від 40 до 60%) - новобудови з більш пізнім терміном введення в експлуатацію будуть підлягати тотальної канібалізації. Всі ці наслідки викликані демпінгом. Так як будівлі потрапляють в досить високий попит пропозиції щодо переуступки, всі перераховані вище обставини можуть викликати ефект доміно і вразити не тільки комерційний, а й житловий ринок новобудов.

Нюанси пільгової іпотеки

Завдяки її введенню в 2020 році програм іпотек від Держави, купівельна спроможність громадян значно зросла. Це також призвело до значного зменшення попиту на продаж житла.

Всі перераховані вище зміни ставлять під загрозу життя девелоперських проектів на ринку. Ці наслідки в основному торкнуться комерційної нерухомості, так як житловий фонд в даний час має значний захист від наслідків демпінгу.

Платинова Буковина, Чернівці

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