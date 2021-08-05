



Ілон Маск зробив гучну заяву про кріптовалюту - 08.08.2021 12:17

Він підтримав критиків законопроекту про посилення оподаткування кріптоіндустріі в США

Представники індустрії криптовалюта виступили проти плану по розширеному оподаткуванню цифрових валют в США.

Як повідомляє forklog, найбільше запитань викликала поправка Роба Портмана, Марка Уорнера і Кірстен синьому.

Так, співзасновник і CEO біткоіни-біржі Coinbase Брайан Армстронг, коментуючи "катастрофічну" поправку, заявив, що ситуація зараз буде визначати майбутнє. Відзначимо, що Армстронга підтримав Ілон Маск. Він заявив, що зараз в США немає кризи, який змушує приймати поспішні законопроекти.

На думку Армстронга, даними поправками уряд США намагається визначити, хто програв і переможців в новій галузі.

"Уявіть, якби уряд вирішив, що iOS - добре, а Android - немає, і що розробники ПЗ для iOS можуть процвітати, але Android - поза законом", - написав він.

Автори альтернативної, дружній для кріпторинка поправки відзначають, що майбутнє рішення матиме величезний вплив на США і міжнародне фінансове майбутнє.

Адже, відзначають вони, поправка Портмана-Уорнера-синьому призведе до того, що два ідентичних виду діяльності можуть потрапити під різний регуляторний режим, адже все залежатиме від технології яку вони використовують.

Також вони закликають не шкодити кріптоіндустріі, адже прийняття цієї поправки призведе до того, що розробники почнуть створювати ПО за межами країни.

Партнер великого венчурного фонду Andreessen Horowitz Кеті Хауна також розкритикувала поправку Портмана-Уорнера-синьому. За її словами, прийняття законопроекту в такому вигляді в кінцевому підсумку знизить податкові надходження в США. Вона також підкреслила, що не виступає проти більш чіткого податкового регулювання.

Відзначимо, раніше сенатори США узгодили законопроект про притягнення 1 трлн доларів для оновлення інфраструктури країни. Згідно з документом, частина фінансування буде залучено за рахунок посилення оподаткування кріторинка.

Початкова формулювання в законопроекті свідчила, що будь-яка особа, що надає послуги з перекладу цифрових активів і отримує за це винагороду, має звітувати перед Податковою службою про діяльність своїх користувачів.

Якщо трактувати вимоги по іншому, то вимоги можуть поширюватися на Майнер і операторів нод в блокчейнах, розробників гаманців, постачальників ліквідності в DeFi-протоколах та інших некастодіальних гравців.

Однак не всі вони мають доступ до інформації про суть кожного перекладу. Вимоги законопроекту просто технічно нездійсненні навіть при бажанні.

Деякі сенатори пропонують виключити дані види діяльності з законопроекту

Платинова Буковина, Чернівці

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