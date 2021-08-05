



Де у Чернівцях можна безоплатно пройти бронхоскопію і навіщо це робити? - 07.08.2021 09:20

Де у Чернівцях можна безоплатно пройти бронхоскопію і навіщо це робити?

Після серцево-судинних захворювань рак є другою найпоширенішою причиною смертей у світі.



Згідно з дослідженням Глобального тягаря захворювань*, у 2019 році новоутворення спричинили смерть понад 10 млн людей у світі.



В Україні новоутворення входять до 5-ти основних причин смерті наших громадян.



Загалом найпоширеніші форми новоутворень серед чоловіків і жінок усіх вікових категорій, які мають найбільший тягар в Україні, ранжуються так:



Чоловіки Жінки 1 Рак трахеї, бронхів і легенів Рак молочної залози 2 Рак товстої і прямої кишки Рак товстої і прямої кишки 3 Рак шлунку Рак шлунку 4 Рак простати Рак трахеї, бронхів і легень 5 Рак підшлункової залози Рак яєчників

Як бачимо, рак трахеїв, бронхів і легень — в першій п’ятірці найпоширеніших новоутворень і серед чоловіків, і серед жінок.

Якщо виявити новоутворення органів дихання на ранніх стадіях, то лікування буде найбільш ефективним. Цьому допоможе бронхоскопія.



Цей метод діагностики є високоінформативним, а обстеження входить до пріоритетних медичних послуг.



Бронхоскопія – це інструментальне обстеження трахеї та бронхів, яке дає можливість взяти матеріал на дослідження та провести певні оперативні втручання.



Послуга повністю безоплатна для пацієнтів із направленням від сімейного чи лікуючого лікаря.



До безоплатної послуги включено:

- консультація лікаря перед дослідженням для виявлення протипоказань та інших аспектів, аналіз попередніх досліджень;

- видача направлення пацієнту на проведення рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини для планування об’єму маніпуляції (у разі, якщо пацієнт не має вже зробленого рентгену);

- діагностична бронхоскопія для огляду дихальних шляхів без або із ендоскопічною маніпуляцією;

- забір матеріалу для гістологічного дослідження;

- оцінювання структури гортані, трахеї та бронхів, вигляду слизової тощо;

- анестезія та анестезіологічний моніторинг;

- аналіз та опис результатів.



Щоб пройти бронхоскопію безоплатно, пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря. Якщо лікар чи лікарка вважатиме за доцільне, то призначить та випише направлення на таке обстеження.



Для обстеження пацієнт може обрати будь-яку лікарню, яка має договір з НСЗУ на надання амбулаторних пріоритетних послуг.



У Чернівцях лікарень, які можуть здійснювати безоплатну бронхоскопію —5.



А саме:

Назва місця надання послуг з бронхоскопії у Чернівцях:

Адреса

КНП"МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 226

КНП"МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

місто Чернівці, ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА, будинок 4

ОКНП "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 137

ОКНП "БУКОВИНСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"

місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 242

ОКНП "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"

місто Чернівці, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 5А





* Міжнародне дослідження тягаря хвороб (Global Burden of Disease — GBD) вимірює тягар проблем здоров’я серед населення в 195 країнах, включно з Україною. Це найповніше порівняльне дослідження з питань охорони здоров’я, яке охоплює 286 причин смерті, 369 захворювань та травм і 87 факторів ризику у 204 країнах та територіях, починаючи з 1990 року.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

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