У Чернівцях дільничний офіцер поліції затримав грабіжника

- 06.08.2021 09:05
У Чернівцях дільничний офіцер поліції затримав грабіжника

Спочатку зловмисник намагався заволодіти стільниковим телефоном чернівчанки, а вже невдовзі вихопив телефон у малолітнього хлопчика. У цей час неподалік проходив дільничний офіцер поліції, який затримав грабіжника. Поліцейські помістили порушника до ізолятора тимчасового тримання, повідомили йому про підозру у скоєнні умисного майнового злочину та нині вирішують питання обрання затриманому запобіжного заходу.

 

Вранці 4 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в середмісті Чернівців на вулиці Головній незнайомець намагався вихопити у 23-річної місцевої жительки телефон, вартістю 35 тисяч гривень. Однак потерпіла почала чинити опір, кликала на допомогу й привертала увагу перехожих. Не довівши свій злочинний задум до кінця, правопорушник утік з місця події.

 

Співробітники Чернівецького районного управління поліції опитали заявницю, дізналися прикмети зловмисника та розпочали його пошуки.

 

Приблизно через півтори години поліцейські отримали ще одне повідомлення про грабіж – неподалік залізничного вокзалу. Там невідомий чоловік, який підпадав під орієнтування, вирвав з рук 12-річного хлопця телефон і втік.

 

У цей час неподалік місця злочину перебував дільничний офіцер поліції Володимир Арсеній. Миттєво відреагувавши на повідомлення, правоохоронець наздогнав грабіжника та затримав його. Поліцейські вилучили у 36-річного жителя Львова речові докази його причетності до вчинення злочину.

 

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 15 (Замах на кримінальне правопорушення), а також частинами 1 та 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

Ключові слова: новини Чернівці, крадіжка Чернівці, дільничний Чернівці

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