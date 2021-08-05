



Володимир Зеленський звинуватив Росію в порушенні міжнародного права - 06.08.2021 09:01

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю, в якому обговорив ключові проблеми Донбасу. Він звинуватив Росію в порушенні міжнародного права через видачу російських паспортів населенню і закликав тих, хто виступає за приєднання регіону до Російської Федерації, «шукати собі місце в Росії». Голова нашої держави порівняв Донбас з Берлінською стіною, яка розділяє український народ.

А що стосується Росії з приводу паспортизації - тут якраз все просто. І оцінювати можна однозначно - Росія порушує міжнародне право. По суті, паспортизація нічим не відрізняється від паспортизації, яка була в Криму. Спочатку ти роздаєш паспорти Російської Федерації, а потім ходиш і кажеш: я захищаю своє населення, вже не тільки російськомовне

Зеленський поспівчував населенню Донбасу, яке змушене отримувати російські паспорти під загрозою неможливості знайти роботу. Він висловив свою повагу тим, хто зміг залишитися з українським документом і підкреслив, що ситуації бувають різні, і ділити людей за паспортом можна.

Указ про спрощену видачу жителям Донбасу російських паспортів підписав президент Росії Володимир Путін 24 квітня 2019 року. Він запевнив, що захід має виключно гуманітарний характер і не ставить за мету створення проблем для української влади.

Раніше стало відомо, що з моменту запуску процедури про отримання російського паспорта в спрощеному порядку їй скористалися 611 тисяч жителів самопроголошених республік Донбасу - ДНР і ЛНР.

«Донбас ніколи не буде російською територією»

Зеленський підкреслив, що Донбас «ніколи не буде російською територією», а тим людям, які вважають себе росіянами і виступають за приєднання регіону до Росії слід виїхати і «шукати місце в Росії».

Жителі окупованого Донбасу і Криму повинні точно зрозуміти. Це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб я був зрозумілий. Я вважаю, що, якщо ти живеш сьогодні на території тимчасово окупованого Донбасу і вважаєш, що «наше діло праве - нам в Росію, ми - росіяни», це велика помилка - залишатися жити в Донбасі.

Він закликав тих жителів Донбасу, які вважають себе українцями, «триматися» і додав, що ця територія все одно буде «деокупувати». Український лідер додав, що Київ не залишить людей на непідконтрольною території і заявив, що конфлікт на сході країни - це «тимчасова історія».

Раніше стало відомо, що переважна більшість українців вважають територіальний конфлікт в Донбасі війною між Росією і Україною. Виключно громадянським протистоянням бойові дії між Києвом і самопроголошеними республіками називають не більше семи відсотків жителів країни.

Громадяни України назвали війну в регіоні головною проблемою держави. 27,9 відсотка населення віднесли її до проблеми номер один, 63,9 відсотка включили до першої трійки.

Вирішення конфлікту в Донбасі

Зеленський підкреслив, що робить все можливе для завершення конфлікту в Донбасі, однак від нього в цьому питанні залежить далеко не все.

Я вважаю, і президент Російської Федерації знає мою думку, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, деокупацію наших територій, залежить від однієї людини ... І люди на Донбасі повинні це розуміти. Чи не повинні жити якимись ілюзіями

Платинова Буковина, Чернівці

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