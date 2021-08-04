«Металіст 1925» - «Чорноморець»: команди зіграють обережно

- 05.08.2021 17:32
«Металіст 1925» - «Чорноморець»: команди зіграють обережно

6 серпня пройде гра третього туру УПЛ. «Металіст 1925» на домашньому полі зіграє проти одеського «Чорноморця».

 

Футболістам «Металіста 1925» вдалося набрати три очки в двох стартових турах чемпіонату України. У першій грі ліги харківський колектив переміг вдома «Рух» (2:1) зі Львова. Потім команда вирушила на виїзд до «Колоса», де було зафіксовано мінімальну поразку (0:1).


«Чорноморець» до третього туру УПЛ підходить з нулем в графі «очки». «Моряки» по черзі і без особливих шансів програли в гостях «Десні» (0:3), а потім вдома «Дніпру-1» з аналогічним рахунком.


«Металіст 1925» і «Чорноморець» два сезони змагалися в Першій українській лізі. У кампанії - 2019/20 команди двічі розійшлися миром без забитих м'ячів (0:0), а в минулому розіграші обидва рази перемогли одесити - 2:0 вдома і 1:0 в гостях.


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«Чорноморець» провалився в захисті в стартових турах, тому в майбутньому виїзді одеситам доведеться зіграти з оглядкою на власні ворота. «Металіст 1925», ймовірно, теж не стане форсувати події на полі з перших хвилин.


 

Платинова Буковина, Чернівці

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