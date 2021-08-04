Литва побудує загородження на кордоні з Білорусією за два роки та 152 млн. €

- 05.08.2021 15:23
Литва побудує загородження на кордоні з Білорусією за два роки та 152 млн. €

Начальник Служби охорони державного кордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаевас заявив, що литовська сторона за два роки планує закінчити будівництво загородження на всьому протязі кордону з Білоруссю.

Литва побудує загородження на кордоні з Білорусією за два роки.

«Вся ділянка кордону, на якому планується побудувати загородження, протяжністю 508 км фізичним бар'єром ми закриємо протягом приблизно двох років».

Відзначається, що вартість робіт складе € 152 млн.

Загородження буде являти собою чотириметрову огорожу з металевої зварної стрижневий сітки, поверх якої буде натягнутий дріт з гострими лезами.

Також перед загородженням буде встановлена ​​додаткова лінія з цієї колючого дроту.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 2 на 3 серпня з Литви в Білорусію силою видворили групу мігрантів. За словами біженців, проти них застосовували палиці і електрошокери.

Також міністр оборони Литви Арунас Анушаускас заявив, що литовські військовослужбовці разом з прикордонниками вже патрулюють кордон країни. При цьому, за його словами, військових, спрямованих на допомогу погранохране, на кордоні вже не менше, ніж прикордонників.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кордон Литви від Білорусі сітка дріт, побудова кордону загорожі

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