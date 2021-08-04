Литва побудує загородження на кордоні з Білорусією за два роки та 152 млн. €- 05.08.2021 15:23
Начальник Служби охорони державного кордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаевас заявив, що литовська сторона за два роки планує закінчити будівництво загородження на всьому протязі кордону з Білоруссю.
Литва побудує загородження на кордоні з Білорусією за два роки.
«Вся ділянка кордону, на якому планується побудувати загородження, протяжністю 508 км фізичним бар'єром ми закриємо протягом приблизно двох років».
Відзначається, що вартість робіт складе € 152 млн.
Загородження буде являти собою чотириметрову огорожу з металевої зварної стрижневий сітки, поверх якої буде натягнутий дріт з гострими лезами.
Також перед загородженням буде встановлена додаткова лінія з цієї колючого дроту.
Раніше повідомлялося, що в ніч з 2 на 3 серпня з Литви в Білорусію силою видворили групу мігрантів. За словами біженців, проти них застосовували палиці і електрошокери.
Також міністр оборони Литви Арунас Анушаускас заявив, що литовські військовослужбовці разом з прикордонниками вже патрулюють кордон країни. При цьому, за його словами, військових, спрямованих на допомогу погранохране, на кордоні вже не менше, ніж прикордонників.
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