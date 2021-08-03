У Китаї зробили більш 1,72 млрд щеплень від COVID-19- 05.08.2021 14:08
У Китаї зробили більш 1,72 млрд щеплень від COVID-19.
Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР повідомив, що в країні в рамках кампанії з масової вакцинації, згідно з даними на 4 серпня, було зроблено 1 726 223 000 щеплень від COVID-19.У липні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що Москва і Пекін ведуть тісну співпрацю в сфері боротьби з розповсюдженням коронавируса і виробництва вакцин.
Колишній головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко на онлайн-брифінгу НСН закликав росіян зробити щеплення від коронавируса.
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