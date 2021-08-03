



Глава Нацполіціі Києва пішов у відставку - 05.08.2021 14:05

Андрій Крищенко займав пост 6 років

У відставку пішов Андрій Крищенко - начальник ГУ Нацполіціі Києва.

Про це повідомили провідні ЗМІ України сьоодні, 5 серпня.

Як відомо, Крищенко займав посаду заступника голови Нацполіціі - начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

Про це повідомляє телеканали країни з посиланням на МВС України.«Начальник поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку», - цитують повідомлення каналу інформагенції.

Нагадаємо, у липні Верховна рада підтримала звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС України, яку він обіймав з 2014 року.



Сьогодн трохи згодом ГУ Нацполіціі Києва видало спростування відставки Крищенко, назвав ці дані неперевіреними чутками. ОТже, Крищенко залишаєть на посаді, по крайній мірі поки що.

Платинова Буковина, Чернівці

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