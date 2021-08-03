



Чи виграє українка на Олімпіаді в Токіо: прогноз і ставка Павла Лисенкова - 04.08.2021 19:37

Відомий хокейний журналіст, експерт «Рейтингу Букмекерів» Павло Лисенков дав прогноз на виступ жінок в стрибках у висоту на Олімпіаді в Токіо. Продовжуємо говорити про Олімпіаду. Експерт вважає, що коефіцієнт на перемогу Ласіцкене просто карколомний - 4,75.

Ласіцкене приїжджає на свою першу Олімпіаду. Але вона прилетить в найостанніший момент, за кілька днів до початку старту, щоб не проходити акліматизацію. Є такий підхід, мовляв, ти прилітаєш, відразу виступаєш і після стартів летиш додому.

Ярослава Магучіх - це молода українська дівчинка, яка стрибнула 2,06 і ​​встановила світовий рекорд по юніорам. Вона вважається головним претендентом, і кеф на неї пропонується менше 2. Але Олімпіада - це така справа, що талановиті і обдаровані потрапляють під страшний прес і можуть його не витримати.

У Марії це також перша Олімпіада, хоча вона могла поїхати в Ріо і вигравати, але там трапилася ситуація з допінгом. Все одно Маша дуже досвідчений спортсмен. Вона розуміє, що ця Олімпіада цілком може бути для неї останньою.

БК 1хСтавка пропонує на перемогу українки хороший коефіцієнт - 1,75. Проте хто хоче ризикнути може поставити на перемогу Ласіцкене Марії з коефіцієнтом - 4,75. Переглянути відгуки та огляд цієї БК можна за посиланням.

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