«Колос» - «Шахтар» Караганда: прогноз і ставка. Команди встановлять ліміт на голи- 04.08.2021 18:35
5 серпня відбудеться перший півфінальний матч кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. «Колос» на домашній арені зіграє проти «Шахтаря» з Караганди. «Колос» добре проявив себе в минулому сезоні УПЛ. Команда закінчила чемпіонат на четвертому місці, отримавши право зіграти у кваліфікації новоствореного турніру від УЄФА. У новій кампанії дружина Руслана Костишина теж взяла успішний старт. У першому турі «Колос» розділив очки з «Вересом» (0:0), а потім завдав будинку поразку «Металісту 1925» (1:0). «Шахтар» погано виступає в поточному розіграші Прем'єр-ліги Казахстану. Колектив з Караганди за підсумками 19 зіграних турів йде на 11-му місці, випереджаючи зону вильоту на чотири очки. На попередній стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА «Шахтар» сенсаційно пройшов «Стяуа». Після гостьової поразки (0:1) «гірники» взяли у суперника вдома реванш (2:1), а потім виявилися точніше в серії пенальті. Букмекери прогнозують перемогу «Колоса» в цій грі. Поставити в БК 1хБет на П1 можна за 1,72, нічия - 3,60, а результат П2 відзначений котируванням 4,84. У домашніх іграх український клуб виступає впевнено - тільки дві поразки в 10 минулих поєдинках, але і «Шахтар» поступово набрав форму.
Нагадаємо, що «1хСтавка» - Бренд року Премії «РБ» 2020. Зручніше робити ставки та переглядати коефіцієнти або на офіційному сайті контори, або в додатку. Реєстрація в 1xBet є декількома способами, дізнатись про які можна на порталі “Рейтинг Букмекерів”.
5 серпня відбудеться перший півфінальний матч кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. «Колос» на домашній арені зіграє проти «Шахтаря» з Караганди.
«Колос» добре проявив себе в минулому сезоні УПЛ. Команда закінчила чемпіонат на четвертому місці, отримавши право зіграти у кваліфікації новоствореного турніру від УЄФА.
У новій кампанії дружина Руслана Костишина теж взяла успішний старт. У першому турі «Колос» розділив очки з «Вересом» (0:0), а потім завдав будинку поразку «Металісту 1925» (1:0).
«Шахтар» погано виступає в поточному розіграші Прем'єр-ліги Казахстану. Колектив з Караганди за підсумками 19 зіграних турів йде на 11-му місці, випереджаючи зону вильоту на чотири очки.
На попередній стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА «Шахтар» сенсаційно пройшов «Стяуа». Після гостьової поразки (0:1) «гірники» взяли у суперника вдома реванш (2:1), а потім виявилися точніше в серії пенальті.
Букмекери прогнозують перемогу «Колоса» в цій грі. Поставити в БК 1хБет на П1 можна за 1,72, нічия - 3,60, а результат П2 відзначений котируванням 4,84. У домашніх іграх український клуб виступає впевнено - тільки дві поразки в 10 минулих поєдинках, але і «Шахтар» поступово набрав форму.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.08.2021 14:08
- 05.08.2021 14:05
- 05.08.2021 12:51
- 04.08.2021 19:37
- 04.08.2021 16:53
- 04.08.2021 16:31
- 04.08.2021 11:29
- 04.08.2021 11:21
- 04.08.2021 10:08
- 03.08.2021 17:17