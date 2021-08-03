«Колос» - «Шахтар» Караганда: прогноз і ставка. Команди встановлять ліміт на голи

- 04.08.2021 18:35
«Колос» - «Шахтар» Караганда: прогноз і ставка. Команди встановлять ліміт на голи

5 серпня відбудеться перший півфінальний матч кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. «Колос» на домашній арені зіграє проти «Шахтаря» з Караганди.

 

«Колос» добре проявив себе в минулому сезоні УПЛ. Команда закінчила чемпіонат на четвертому місці, отримавши право зіграти у кваліфікації новоствореного турніру від УЄФА.


У новій кампанії дружина Руслана Костишина теж взяла успішний старт. У першому турі «Колос» розділив очки з «Вересом» (0:0), а потім завдав будинку поразку «Металісту 1925» (1:0).


«Шахтар» погано виступає в поточному розіграші Прем'єр-ліги Казахстану. Колектив з Караганди за підсумками 19 зіграних турів йде на 11-му місці, випереджаючи зону вильоту на чотири очки.


На попередній стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА «Шахтар» сенсаційно пройшов «Стяуа». Після гостьової поразки (0:1) «гірники» взяли у суперника вдома реванш (2:1), а потім виявилися точніше в серії пенальті.


Букмекери прогнозують перемогу «Колоса» в цій грі. Поставити в БК 1хБет на П1 можна за 1,72, нічия - 3,60, а результат П2 відзначений котируванням 4,84. У домашніх іграх український клуб виступає впевнено - тільки дві поразки в 10 минулих поєдинках, але і «Шахтар» поступово набрав форму.


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Ключові слова: Колос - Шахтар Караганда

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