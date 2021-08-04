



Затримано чергових контрабандистів - 04.08.2021 16:31

Заходи в рамках операції «Карпати 2021» тривають. Затримано чергових контрабандистів

Минулої доби в рамках цієї операції було затримано правопорушників-контрабандистів. Їх виявили прикордонники України та Румунії.

Учора близько полудня прикордонний наряд відділення «Нижні Петрівці» Чернівецького загону виявив двох невідомих, які намагалися подолати загороджувальний паркан на кордоні з Румунією. Після здійснення попереджувальних пострілів, чоловіків було затримано. Ними виявилися мешканці н.п. Сучевани Чернівецького району. Що робили біля кордону, чоловіки не розповіли, однак неподалік їхнього затримання було знайдено 15 порожніх ящиків з-під тютюнових виробів. Імовірно, завданням правопорушників було проведення відволікаючих дій. На чоловіків складено адміністративні протоколи за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законним вимогам представникам Держприкордонслужби.

Інше правопорушення прикордонники відділення «Біла Криниця» викрили завдяки випереджувальній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Зокрема прикордонному наряду вдалося вийти на слід двох осіб. Згодом виявили і невідомих, які прямували в бік кордону з пакунками. Одного з них під час переслідування прикордонники Чернівецького загону затримали, інший вдався до втечі. Однак далеко втекти йому не вдалося, - румунські колеги, завдяки швидко наданій їм інформації, затримали правопорушника.

Особа затриманого на даний час встановлюється. Він разом зі спільником намагався переправити до сусідньої Румунії 3000 пачок сигарет різних марок.

Пресслужба Чернівецького прикордонного загон

Всі новини