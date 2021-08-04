Затримано чергових контрабандистів

- 04.08.2021 16:31
Затримано чергових контрабандистів

Заходи в рамках операції «Карпати 2021» тривають. Затримано чергових контрабандистів

Минулої доби в рамках цієї операції було затримано правопорушників-контрабандистів. Їх виявили прикордонники України та Румунії.

Учора близько полудня прикордонний наряд відділення «Нижні Петрівці» Чернівецького загону виявив двох невідомих, які намагалися подолати загороджувальний паркан на кордоні з Румунією. Після здійснення попереджувальних пострілів, чоловіків було затримано. Ними виявилися мешканці н.п. Сучевани Чернівецького району. Що робили біля кордону, чоловіки не розповіли, однак неподалік їхнього затримання було знайдено 15 порожніх ящиків з-під тютюнових виробів. Імовірно, завданням правопорушників було проведення відволікаючих дій. На чоловіків складено адміністративні протоколи за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законним вимогам представникам Держприкордонслужби.

Інше правопорушення прикордонники відділення «Біла Криниця» викрили завдяки випереджувальній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Зокрема прикордонному наряду вдалося вийти на слід двох осіб. Згодом виявили і невідомих, які прямували в бік кордону з пакунками. Одного з них під час переслідування прикордонники Чернівецького загону затримали, інший вдався до втечі. Однак далеко втекти йому не вдалося, - румунські колеги, завдяки швидко наданій їм інформації, затримали правопорушника.

Особа затриманого на даний час встановлюється. Він разом зі спільником намагався переправити до сусідньої Румунії 3000 пачок сигарет різних марок.

 

Пресслужба Чернівецького прикордонного загон

Ключові слова: контрабанда Чернівці, контрабанда Буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Комаровський назвав терміни спалаху коронавируса "Дельта" в Україні Лікар припускає, що спалах коронавируса буде вже в серпні
- 04.08.2021 16:53
У Чехії зіткнулися пасажирські потяги, постраждали десятки людей Поїзди EX 351 і OS 7406, що курсують між станціями Домажліце і Блізежов
- 04.08.2021 11:29
У Києві контужений захватив Кабмін. Він не планує здаватися живим. Фото з Айдару, фото Прохнич Про це у соцмережах та на новинних сайтах повідомляють свідки, додаючи відео інциденту.
- 04.08.2021 11:21
Як кофеїн впливає на організм? Чому кава бадьорить і як кофеїн використовують в медицині
- 04.08.2021 10:08
Кулач в «Динамо»: Луческу сумнівався до останнього, але взяв вихованця «Шахтаря» Київське «Динамо» оголосило про підписання контракту з кращим бомбардиром минулого сезону в складі «Ворскли»
- 03.08.2021 17:17
«Генк» - «Шахтар»: «Гірники» оформлять перемогу - прогноз від експерта Популярний коментатор телеканалу Viasat Олексій Андронов, що спеціалізується на
- 03.08.2021 17:11
Заявлено про розлучення Меган Маркл і принца Гаррі Розлучення варто чекати вже в цьому році.
- 03.08.2021 11:26
Факти та міфи про алкоголізм. Що потрібно знати? Користь помірного споживання алкоголю для здоров'я - міф
- 03.08.2021 10:20
Гороскоп з 2 по 8 серпня від Павла Глоби: сприятливі дні, безсоння та проблеми на роботі Астролог Павло Глоба розповів, чого чекати всім знакам зодіаку на настала тижня. Вихідні стануть сприятливими днями тільки для Овнів, Близнюків і Стрільців.
- 03.08.2021 09:08
Вода з-під Азовського моря для Криму - це можливо? Михайло Яцюк підкреслює, що навіть сильні зливи цього літа не запустили в Криму процеси формування стоків, які могли б
- 02.08.2021 15:41

Всі новини