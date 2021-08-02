У Києві контужений захватив Кабмін. Він не планує здаватися живим. Фото з Айдару, фото Прохнич

- 04.08.2021 11:21
У Києві контужений захватив Кабмін. Він не планує здаватися живим. Фото з Айдару, фото Прохнич

Сьогодні вранці, 4 серпня, в Кабмін з матюками та криками "Ви всі за ** али",  погрожуючи відпустити гранату, яку, за його словами, тримав в руці, увірвався невідомий чоловік, в руках у якого була граната. Він погрожував її підірвати. Про це у соцмережах та на новинних сайтах повідомляють свідки, додаючи відео інциденту.

Чоловік на відео розповідає, що в минулому він був сапером. Він стверджує, що "живим не піде, сяде на 10 років", але просить увійти в будівлю чоловіків і вийти звідти жінок.

"Це захоплення будівлі, в мене бойова граната, прибирайте людей", - каже чоловік.

Як стало відомо, чоловіка, який захопив Кабмін та тримає гранату РГД, яка вибухає від удару і небезпечна через велику кількість осколків.- це депутат міськради міста Ірпінь Володимир Прохнич. Йому 43 рокита він був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня. Володимир Прохнич  родом з Луганська.

У 2016 році Прохнич лкувався з приводу ЧМТ - черепно мозгової травми, тоді він був військовослужбовець батальйону „Айдар“. Діагноз, який тоді був поставленио  — мінно-вибухова травма, струс головного мозку”.

У коментарях під відеороликом розповіли, що загарбник Володимир Прохніч, підприємець з міста Ірпінь, він служив в АТО, є ветеран війни. ОСновний вид діяльності - ремонт автомобілів. Цю ж інформацію підтвердив кореспонденти ЗМІ.

Згодом зясувалося, що загарбником Кабміну виявився контужений сапер з "Айдара". Поліція каже, що граната справжня. Живим загарбник здаватися не планує за його словами - адже тоді він сяде на 10 років, а це не входить в його плани.

За даними поліції, нападника взято під варту, йому пред'явлено обвинувачення по 4 статтям. Сама важка з них - захоплення заручників. передюачає до 15 років ув'язнення.

Дивіться фото Володимира Володимира Прохнича (використано фото з відкритих джерел):

Мужчина с гранатой захватил заложников в кабмине Украины. Он может быть ветераном АТО
Человек с гранатой взял заложников в кабинете министров Украины

Мужчина утверждает, что готов устроить взрыв. Он подтвердил захват здания. Об этом 4 августа сообщает издание «Страна.ua».

Человек заявил, что ему все надоело, используя обсценную лексику. Он подчеркнул, что граната настоящая. На видео с места событий видно, что его призывают «успокоиться».

Источник в МВД рассказал, что мужчина — контуженый сапер, который служил в АТО.

Подходы к зданию украинского кабмина оцеплены. «Террорист» заявил, что «живым не сдастся».

У Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін: для його затримання залучили спецназ (фото, відео)
У Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін: для його затримання залучили спецназ (фото, відео)

"Ви всі за ** али" - з такими словами чоловік в Києві 4 серпня зайшов в будівлю Кабінету Міністрів і погрожував відпустити гранату, яку, за його словами, тримав в руці. На місці працював спецназ, з загарбником велися переговори. Через півтори години після повідомлення про захоплення його вдалося затримати.

Відео, як чоловік заходить до будівлі і загрожує з ненормативною лексикою опублікував Ігор Бондарчук в Фейсбуці.

На відео чутно нецензурну лайку, чоловік стверджує, що це бойова граната і вимагає прибрати людей з холу. За його словами, це захоплення будівлі.
За повідомленнями ЗМІ, чоловік захопив будівлю Кабміну, був військовим в "Айдарі". Сам він на відео каже, що він сапер.

Як повідомляють очевидці чоловік спочатку був неагресивний, але коли почув, що прийом не ведуть через карантин - дістав гранату.

Захопив будівлю Кабміну людини дізнався депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко. За його словами чоловік - дійсно ветеран АТО, його звуть Володимир. Причини, сподвігшей чоловіка на радикальні дії Головенко не знає.

На місці події працює поліція. Будівля Кабміну оточили.

У місті проводиться спеціальна поліцейська операція, ведуться переговори з захопили будівлю. У разі його відмови віддати гранату і припинити захоплення до нього застосують поліцейські дії, передбачені законом.

Чоловік потрапив в будівлю Кабінету Міністрів через громадську приймальню і бюро перепусток. Цей вихід менш охороняється ніж основний, високопоставлені чиновники їм користуються рідко.

Людина з гранатою - Володимир Прохнич, він проживає в Ірпені. Був нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня указом президента України в 2015 році.

Чоловіка з гранатою затримали правоохоронці.

 

Ключові слова: фото Володимира Прохнича, Айдар Прохніч, кто захватил кабмин 04.08.2021, загарбник кабміну серпень 2021, Владимир Прохнич

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Комаровський назвав терміни спалаху коронавируса "Дельта" в Україні Лікар припускає, що спалах коронавируса буде вже в серпні
- 04.08.2021 16:53
Затримано чергових контрабандистів Заходи в рамках операції «Карпати 2021» тривають. Затримано чергових контрабандистів
- 04.08.2021 16:31
У Чехії зіткнулися пасажирські потяги, постраждали десятки людей Поїзди EX 351 і OS 7406, що курсують між станціями Домажліце і Блізежов
- 04.08.2021 11:29
Як кофеїн впливає на організм? Чому кава бадьорить і як кофеїн використовують в медицині
- 04.08.2021 10:08
Кулач в «Динамо»: Луческу сумнівався до останнього, але взяв вихованця «Шахтаря» Київське «Динамо» оголосило про підписання контракту з кращим бомбардиром минулого сезону в складі «Ворскли»
- 03.08.2021 17:17
«Генк» - «Шахтар»: «Гірники» оформлять перемогу - прогноз від експерта Популярний коментатор телеканалу Viasat Олексій Андронов, що спеціалізується на
- 03.08.2021 17:11
Заявлено про розлучення Меган Маркл і принца Гаррі Розлучення варто чекати вже в цьому році.
- 03.08.2021 11:26
Факти та міфи про алкоголізм. Що потрібно знати? Користь помірного споживання алкоголю для здоров'я - міф
- 03.08.2021 10:20
Гороскоп з 2 по 8 серпня від Павла Глоби: сприятливі дні, безсоння та проблеми на роботі Астролог Павло Глоба розповів, чого чекати всім знакам зодіаку на настала тижня. Вихідні стануть сприятливими днями тільки для Овнів, Близнюків і Стрільців.
- 03.08.2021 09:08
Вода з-під Азовського моря для Криму - це можливо? Михайло Яцюк підкреслює, що навіть сильні зливи цього літа не запустили в Криму процеси формування стоків, які могли б
- 02.08.2021 15:41

Всі новини