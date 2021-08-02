



У Києві контужений захватив Кабмін. Він не планує здаватися живим. Фото з Айдару, фото Прохнич - 04.08.2021 11:21

Сьогодні вранці, 4 серпня, в Кабмін з матюками та криками "Ви всі за ** али", погрожуючи відпустити гранату, яку, за його словами, тримав в руці, увірвався невідомий чоловік, в руках у якого була граната. Він погрожував її підірвати. Про це у соцмережах та на новинних сайтах повідомляють свідки, додаючи відео інциденту.

Чоловік на відео розповідає, що в минулому він був сапером. Він стверджує, що "живим не піде, сяде на 10 років", але просить увійти в будівлю чоловіків і вийти звідти жінок.

"Це захоплення будівлі, в мене бойова граната, прибирайте людей", - каже чоловік.

Як стало відомо, чоловіка, який захопив Кабмін та тримає гранату РГД, яка вибухає від удару і небезпечна через велику кількість осколків.- це депутат міськради міста Ірпінь Володимир Прохнич. Йому 43 рокита він був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня. Володимир Прохнич родом з Луганська.

У 2016 році Прохнич лкувався з приводу ЧМТ - черепно мозгової травми, тоді він був військовослужбовець батальйону „Айдар“. Діагноз, який тоді був поставленио — мінно-вибухова травма, струс головного мозку”.

У коментарях під відеороликом розповіли, що загарбник Володимир Прохніч, підприємець з міста Ірпінь, він служив в АТО, є ветеран війни. ОСновний вид діяльності - ремонт автомобілів. Цю ж інформацію підтвердив кореспонденти ЗМІ.

Згодом зясувалося, що загарбником Кабміну виявився контужений сапер з "Айдара". Поліція каже, що граната справжня. Живим загарбник здаватися не планує за його словами - адже тоді він сяде на 10 років, а це не входить в його плани.

За даними поліції, нападника взято під варту, йому пред'явлено обвинувачення по 4 статтям. Сама важка з них - захоплення заручників. передюачає до 15 років ув'язнення.

Дивіться фото Володимира Володимира Прохнича (використано фото з відкритих джерел):

Мужчина с гранатой захватил заложников в кабмине Украины. Он может быть ветераном АТО

Человек с гранатой взял заложников в кабинете министров Украины

Мужчина утверждает, что готов устроить взрыв. Он подтвердил захват здания. Об этом 4 августа сообщает издание «Страна.ua».

Человек заявил, что ему все надоело, используя обсценную лексику. Он подчеркнул, что граната настоящая. На видео с места событий видно, что его призывают «успокоиться».

Источник в МВД рассказал, что мужчина — контуженый сапер, который служил в АТО.

Подходы к зданию украинского кабмина оцеплены. «Террорист» заявил, что «живым не сдастся».



У Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін: для його затримання залучили спецназ (фото, відео)

У Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін: для його затримання залучили спецназ (фото, відео)



"Ви всі за ** али" - з такими словами чоловік в Києві 4 серпня зайшов в будівлю Кабінету Міністрів і погрожував відпустити гранату, яку, за його словами, тримав в руці. На місці працював спецназ, з загарбником велися переговори. Через півтори години після повідомлення про захоплення його вдалося затримати.

Відео, як чоловік заходить до будівлі і загрожує з ненормативною лексикою опублікував Ігор Бондарчук в Фейсбуці.

На відео чутно нецензурну лайку, чоловік стверджує, що це бойова граната і вимагає прибрати людей з холу. За його словами, це захоплення будівлі.

За повідомленнями ЗМІ, чоловік захопив будівлю Кабміну, був військовим в "Айдарі". Сам він на відео каже, що він сапер.

Як повідомляють очевидці чоловік спочатку був неагресивний, але коли почув, що прийом не ведуть через карантин - дістав гранату.

Захопив будівлю Кабміну людини дізнався депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко. За його словами чоловік - дійсно ветеран АТО, його звуть Володимир. Причини, сподвігшей чоловіка на радикальні дії Головенко не знає.

На місці події працює поліція. Будівля Кабміну оточили.

У місті проводиться спеціальна поліцейська операція, ведуться переговори з захопили будівлю. У разі його відмови віддати гранату і припинити захоплення до нього застосують поліцейські дії, передбачені законом.

Чоловік потрапив в будівлю Кабінету Міністрів через громадську приймальню і бюро перепусток. Цей вихід менш охороняється ніж основний, високопоставлені чиновники їм користуються рідко.

Людина з гранатою - Володимир Прохнич, він проживає в Ірпені. Був нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня указом президента України в 2015 році.

Чоловіка з гранатою затримали правоохоронці.

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