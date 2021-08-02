Заявлено про розлучення Меган Маркл і принца Гаррі

- 03.08.2021 11:26
Заявлено про розлучення Меган Маркл і принца Гаррі

Королівський фотограф Кент Гевін, який багато років знімав принцесу Діану, заявив, що шлюб Меган Маркл і принца Гаррі не триватиме довго. Розлучення варто чекати вже в цьому році.

Кент Гевін, який товаришував з покійною принцесою Уельської, з першого погляду не повірив в любов американської актриси і принца. Фотограф, згадав, що після того, як пара оголосила про заручини, він був переконаний, що ці відношення не триватимуть довго.

«Коли було оголошено, що Гаррі збирається одружитися на Меган, я сказав своїм колегам:« Я не дам цьому шлюбу і три роки », - розповів фотограф в інтерв'ю Insider.

Тим часом, Гаррі і Меган вдалося подолати цей рубіж. У травні 2021 року подружжя відзначили третю річницю весілля. На це Гевін заявив, що рік Сассекському чекає дуже складний, і все ще може змінитися.

Меган Маркл і принц Гаррі поділилися першим фото дочки Лілібет Діани
Дочка Меган Маркл і принца Гаррі народилася 4 червня. Перше фото малятка щасливі батьки відправили сім'ї через кілька годин після появи дівчинки на світ.
У свою чергу королівський експерт Том Квінн зауважив, що в цих відносинах всі рішення приймає Меган, оскільки Гаррі «досить вразливий». «Принц сказав знамениту фразу:« Меган отримує те, що хоче ». Цим все сказано », - підкреслив Том Квінн.

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися в травні 2018 року. У 2020 році подружжя розірвали відносини з королівською родиною і переїхали до Каліфорнії, де в даний час живуть зі своїми двома дітьми. Нещодавно принц Гаррі оголосив, що випустить мемуари, пообіцявши дати «точний і повністю правдивий» розповідь про своє життя.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: розлучення Меган Маркл і принца Гаррі

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