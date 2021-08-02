



Факти та міфи про алкоголізм. Що потрібно знати? - 03.08.2021 10:20

Користь помірного споживання алкоголю для здоров'я - міф

Епідеміологічні дослідження показують, що люди, помірно споживають алкоголь (менше 50-100 грам в перерахунку на чистий спирт на тиждень), дійсно більш здорові і живуть довше в порівнянні не тільки з тими, хто п'є більше, але і з тими, хто повністю утримується . У помірно споживають алкоголь також нижчий рівень стресу, вище рівень освіти, доходів і фізичної активності, вони їдять більше фруктів і овочів і в цілому дотримуються більш здорового способу життя. Однак помірне споживання алкоголю може бути просто маркером соціального благополуччя, а погане здоров'я непитущих - причиною, по якій вони не п'ють. А корисні речовини, що містяться у вині, є й у фруктових соках.

Існує кілька типів алкогольної залежності

Алкоголь - це не зовсім чужорідна молекула для нашого організму. Невелика кількість алкоголю постійно утворюється в наших клітинах під час розпаду глюкози. У плазмі крові у абсолютно непитущого людини можна зареєструвати до 0,01% алкоголю.

Алкоголь не є медіатором, але тим не менш дуже потужно впливає на роботу нервових клітин. Завдяки певним властивостям алкоголю в людському організмі для нього немає перешкод: більшість молекул прекрасно розчиняються у воді і жирах. Вони можуть знаходитися в цитоплазмі клітин, в міжклітинному середовищі або вбудовуватися в клітинні мембрани, тому C2H5OH проникає куди завгодно, в тому числі в мозок.

Важливий фактор розвитку завісімостті - соціальний: люди часто хочуть відчувати себе пов'язаними з іншими людьми, відчувати себе комфортно і розслаблено в компанії інших людей, тому вони вживають алкоголь, навіть якщо знають про небажані наслідки. Спочатку алкоголізм розвивається під впливом соціуму, а потім стає звичкою в результаті біологічного процесу в мозку.

Якщо людина приймає алкоголь кілька разів на тиждень, як мінімум в середніх дозах (від 20 до 60-80 грамів спиртового еквівалента), то медіаторні системи, синапси починають реагувати на регулярну активацію дофаміну і ГАМК, починає розвиватися звикання і залежність. Великою дозою алкоголю вважається 60-100 грамів спиртового еквівалента. Якщо перерахувати це на горілку, вийде півпляшки, або 250 грамів. Спочатку виникають зміни в дофаминовой системі: якщо залежна людина з ранку не буде вживати звичну дозу алкоголю, то його дофамінові нейрони погано заводяться, і він буде перебувати в зниженому емоційному статус і сприймати світ через депресивну призму. Такі люди випивають для того, щоб підбадьоритися, і це вже початок алкоголізму.

Другий рівень - залежність по гамма-аміномасляної типу (ГАМК). Гамма-аміномасляна кислота - це головний гальмівний медіатор, який надає заспокійливу, антистрессорного дію. Зняття стресу - найпоширеніша причина використання алкоголю. Якщо людина недоотримує алкоголю, тоді система гамма-аміномасляної кислоти працює слабкіше, ніж потрібно. Тоді система глутамату - головного збудливого медіатора - потягне ковдру на себе, і в мозку почнеться глобальний перекіс в сторону надмірної активності. Рухи стануть неточними, емоції - не дуже адекватними, а розумові процеси буде складно контролювати, і рівень уваги буде падати.

Похмілля викликають продукти розпаду алкоголю

Вважається, що основний механізм алкогольного похмілля - це порушення водно-сольового балансу і зневоднення мозку, що викликає головний біль. Але крім самого алкоголю похмілля викликається його метаболітами, в основному ацетальдегідом. Повний розпад алкоголю в організмі двоступеневих: алкогольдегидрогеназа окисляє алкоголь до ацетальдегіду, а потім інший фермент під назвою «альдегіддегідрогеназа» окисляє ацетальдегід до вуглекислого газу, оцтової кислоти і води. Тобто в організмі людини алкоголь перетворюється в токсична речовина, що викликає безліч неприємних відчуттів, яке на наступному етапі окислення знешкоджується.

При регулярному споживанні алкоголю організм синтезує багато алкогольдегідрогенази, і алкоголь дуже швидко окислюється: людина слабо п'яніє і здатний випити дуже багато алкогольних напоїв, зберігаючи контроль і практично не відчуваючи ейфорії. Але з невідомих на даний момент науці причин синтез альдегиддегидрогенази рідко посилюється. В результаті людина, що випив багато, відчуває отруєння ацетальдегіду, для якого характерні: прискорене серцебиття і аритмія, нераціональна туга і страх, почервоніння і набрякання особи, неможливість точної моторики, психологічна депресія, що зберігається дві-три доби, порушення сну. Крім того, ацетальдегід - сильний канцероген.

Гени не змушують людей пити, але дозволяють їм це робити

Є гени, які впливають на споживання алкоголю: вони кодують ферменти, що окислюють етанол. Алкогольдегідрогеназа перетворює алкоголь в ацетальдегід, а інший фермент окисляє ацетальдегід до безпечного сних речовин. Швидкість цих двох реакцій визначається генетично. Якщо перший етап - окислення алкоголю до токсичного продукту - йде швидко, то людина фізично не в змозі багато випити, тому що швидко накопичується токсична речовина і виникають пов'язані з ним ефекти. Люди, у яких генетично детерміноване більш швидке перетворення алкоголю в ацетальдегід, споживають в середньому на 20% менше алкоголю. Серед російських носіїв такого варіанту гена близько 10%, а в Китаї чи Японії носіїв такого варіанту гена набагато більше - 70%. Інша особливість генетики людей зі Східної Азії - мутація, яка блокує наступний етап, знешкодження токсичного ацетальдегіду. Тому вони не можуть випити таку кількість алкоголю, щоб у них виникла алкогольна залежність. У Росії ця мутація майже відсутня.

У людей з сімейної історією алкоголізму може бути спотворена картина світу

Люди, схильні до розвитку алкоголізму, мають вроджену слабку чутливість до алкоголю і відчувають менше негативних ефектів, пов'язаних з його вживанням. Коли алкоголь блокує рецептори глутамату, ми втрачаємо координацію, у нас погіршується пам'ять, паморочиться голова. Але люди з сімейною історією алкоголізму мають вроджену толерантність до цього механізму: вони менш чутливі до препаратів, які блокують NMDA-рецептори глутамату, таким як кетамін. Мабуть, спадковий ризик розвитку алкоголізму частково регулюється механізмами, за допомогою яких алкоголь впливає на хімічні сигнали в мозку. Крім того, виявлено, що люди з вродженою толерантністю до кетаміну мають викривлене сприйняття світу. Важливим фактором залежності є те, як людина зважує можливості нагород і покарань в житті: якщо він думає про наслідки випивки, то вживає менше алкоголю. Однак люди, у яких є сімейна історія, пов'язана з алкоголем, не тільки схильні до споживання алкоголю, але також вибирають короткострокову вигоду і не звертають уваги на загрозу наслідків в майбутньому. Вони вибирають задоволення, незважаючи на те що можуть отримати від цього проблеми.

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