



Кулач в «Динамо»: Луческу сумнівався до останнього, але взяв вихованця «Шахтаря» - 03.08.2021 17:17

Форвард з'їздив з киянами на два збори, забив три м'ячі в контрольних матчах, але Мірча Луческу до останнього сумнівався, чи брати в команду гравця, з яким познайомився ще в «Шахтарі». У підсумку взяв.

Владислава Кулача навряд чи можна назвати типовим центрфорвардом, так як гравець він досить легкий і невисокий (177 см). Але при цьому рухливий, вміє втекти з м'ячем. Ймовірно, набору цих якостей для Мірчі Луческу недостатньо, щоб вбудувати Кулача в свої схеми. Ось тому питання з підписанням цього нападника залишався відкритим протягом цілого місяця.

Артем Бесєдін надовго вилетів з ладу, отримавши травму на Євро, Владислав Супряга нестабільний і може бути проданий в будь-який момент. І напередодні «Динамо» підписало венесуельського центрфорварда Еріка Раміреса. Він молодий (22 роки), добре грає головою. Здавалося б, Кулач (28 років) вже начебто і не потрібен, але чому ж безкоштовно не підібрати вільного агента.

Нагадаємо, що наступний матч «Динамо» відбудеться завтра, 4 серпня, о 19:00. Кияни позмагаються з турецьким «Фенербахче», прогнози від експертів на цю подію є на порталі Metaratings.

Минулий сезон у «Ворсклі» видався для Кулача чудовим. Він став кращим бомбардиром чемпіонату, забивши 15 м'ячів у 21 матчі, ще двічі відзначився в кубковій грі.

Природно, Кулач не без підстав сподівався потрапити в розширений список збірної України на Євро, але Андрій Шевченко обійшовся без кращого бомбардира УПЛ.



