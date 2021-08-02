«Генк» - «Шахтар»: «Гірники» оформлять перемогу - прогноз від експерта

- 03.08.2021 17:11
«Генк» - «Шахтар»: «Гірники» оформлять перемогу - прогноз від експерта

Популярний коментатор телеканалу Viasat Олексій Андронов, що спеціалізується на чемпіонатах Німеччини, Іспанії та Англії, зробив прогноз на матч півфіналу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2021/22 «Генк» - «Шахтар».

 

Ліга чемпіонів і кваліфікація до неї включає в себе вже все більш відомі клуби. «Шахтар», якого за останні роки звикли бачити постійно в основному турнірі, оскільки він ставав чемпіоном України і виходив в Лігу чемпіонів безпосередньо, на цей раз стартує з кваліфікації, так як останній чемпіонат донецький колектив програв київському «Динамо».


Перший матч пройде проти «Генка». «Шахтар» проведе його на виїзді. Експерт Олексій Андронов звертає увагу на останні результати «Генка». Команда дуже погано грає в обороні і багато пропускає. Так, можуть і багато забити, але рівень «Шахтаря» все ж ніяк не нижче, уточнює Олексій.


«Шахтар» впевнено стартував у чемпіонаті, з'явилися нові гравці, новий тренер. Всі розуміють, що завдання виходу «Шахтаря» в груповий раунд Ліги чемпіонів повинна бути вирішена. Андронов переконаний, що і на виїзді «Шахтар» гратиме на перемогу.


Найбільш логічною ставкою, за словами експерта, є тотал більше. Гра «Генка» на своїй половині поля не може дати ніякої надійності. Коефіцієнт в БК 1xBet досить великий - 2,6. Але можна зіграти ще амбітніші - перемога «Шахтаря» за 2,26. Для того, аби зручніше робити та переглядати ставки, експерти порталу “Рейтинг Букмекерів” розповіли, як скачати 1xBet на андроїд


Донецький клуб буде гранично мотивований. «Генк» зараз слабкий і програє командам рівня «Остенде». Можна обирати з цих двох ставок, але Андронов вважає за краще все ж тотал більше. Коефіцієнт впевненості 8 по 10-бальній системі в першій ставці і 7 - у другій.

Ключові слова: БК 1xBet, Лігиа чемпіонів сезон 2021/22, Генк - Шахтар, прогноз .

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