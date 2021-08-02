



Гороскоп з 2 по 8 серпня від Павла Глоби: сприятливі дні, безсоння та проблеми на роботі - 03.08.2021 09:08

Безсоння і проблеми на роботі: гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня від Павла Глоби



Астролог Павло Глоба розповів, чого чекати всім знакам зодіаку на настала тижня. Вихідні стануть сприятливими днями тільки для Овнів, Близнюків і Стрільців.

Лев. Сприятливі дні: 2, 3, 4 серпня: несприятливий день: 7 серпня. На цьому тижні ви отримаєте те, про що давно мріяли і до чого прагнули (нехай навіть підсвідомо). Головне, що потрібно зробити - проявити ініціативу і не боятися нового. Будьте активні і ні в чому не відмовляйте своєму партнеру, на цьому тижні можливо все. На роботі ініціатива теж не завадить, тому що якщо ви нічого не зміните зараз, все надовго залишиться на колишньому рівні. Постарайтеся знайти час і для відпочинку в тиші на свіжому повітрі. Через сильні вражень можливе безсоння.

Діва. Сприятливі дні: 5, 6 серпня; несприятливий день: 2 серпня. Попереду непрості дні. Чи не збільшуйте ситуацію, «нападаючи» на партнера і намагаючись з'ясувати подробиці його особистого життя до початку ваших відносин. Всі ці безглузді діалоги можуть привести до сварки. Постарайтеся побути наодинці з собою, щоб відновити рівновагу. На роботі також варто на якийсь час відійти від справ. Не довіряйте сумнівним партнерам і не дайте втягнути себе в сумнівні авантюри. З обережністю пийте воду і купайтеся у водоймах - зірки попереджають про загрозу кишкових інфекцій.

Терези. Сприятливі дні: 2, 3, 4 серпня; несприятливий день: 5 серпня. Вам потрібна струс, нові емоції та враження. На роботі потрібно намагатися взяти на себе нові проекти, а в особистому житті - готуйте несподівані сюрпризи і влаштовуйте побачення зі своєю другою половинкою. Якщо відносини стали зовсім буденними і нудними, відпочиньте один від одного або зовсім розстаньтеся на час. Не варто боятися залишити старе, щоб почати щось нове, не прив'язується до стереотипам. Якщо у вас є схильність до тромбозів - почніть профілактику вже зараз.

Скорпіон. Сприятливі дні: 5, 6 серпня; несприятливий день: 8 серпня. Настала пора вийти із зони комфорту і зіткнутися віч-на-віч з неприємностями. Ваша друга половинка може стати занадто вимогливою і пред'явити величезна кількість претензій, на роботі начальство може почати тиснути на вас, але ви обов'язково впораєтеся. Буде потрібно лише подвоєна концентрація і працездатність. Вже ближче до вихідних ситуація налагодиться, гармонія повернеться у ваше життя. Запис до стоматолога поки краще відкласти, а ще варто бути уважнішими за кермом і під час активного відпочинку - велика ймовірність травм.

Стрілець. Сприятливі дні: 7, 8 серпня; несприятливий день: 2 серпня. Ваші краса, харизма і інтелект буквально зашкалюють. Ви здатні зробити величезну позитивне враження на кого завгодно, тому не обійдеться без швидкоплинних романів - на то ви і Стрілець! Використовуйте цей сприятливий період ще і для відряджень і важливих переговорів на роботі, на цьому тижні можна серйозно посилити ваш авторитет. Для тих, у кого є проблеми з жовчним міхуром, варто створити спеціальну дієту.

Козеріг. Сприятливі дні: 2 серпня; несприятливий день: 5 серпня. На цьому тижні вам буде дуже не вистачати гармонії і спокою в душі. Цілком ймовірно, вас завжди будуть дошкуляти думки про минулі помилки. Постарайтеся відпустити ситуацію і залишити весь негатив в минулому. Кращі ліки - спілкування. Не залишайтеся осторонь від друзів і коханих. На роботі в нові проекти краще не вплутуватися, ресурсу на це все одно поки немає. Займіться рутинними справами і документацією. Уникайте великих скупчень людей, можливі конфлікти, які закінчаться травмами.

Водолій. Сприятливі дні: 2, 3, 4 серпня; несприятливий день: 7 серпня. Ви переживаєте період пертурбацій як на роботі, так і в особистому житті. Не хвилюйтеся, скоро все налагодиться. Подумайте про те, що проблеми у відносинах переслідують вас в тому числі і з-за вашої принциповості. Йти на компроміс на цьому тижні знову доведеться саме вам, цьому варто повчитися. Відпочиваючи на березі водойми, намагайтеся не переохолоджуватися - високий ризик розвитку запалень.

Риби. Сприятливі дні: 5, 6 серпня; несприятливий день: 2 серпня. На цьому тижні ситуація залишиться напруженою, розслабитися не вдасться. Накопичилося занадто багато нагальних питань, що потребують вирішення. Цей період просто потрібно перетерпіти і активно попрацювати, роздати борги, в тому числі і дуже давні. Відпустка планувати не варто - все піде зовсім не так, як ви хочете. Глоба рекомендує піти на заслужений відпочинок восени. На роботі прийдется тимчасово змиритися з положенням підлеглого і додатковими обов'язками. Ваші новаторські ідеї зараз не можуть бути оцінені по достоїнству, направте енергію на відновлення здоров'я, зверніться до лікаря, якщо вас щось давно турбує.



Овен. Сприятливі дні: 7, 8 серпня; несприятливий день: 5 серпня. У представників цього знака зодіаку настав період активності, в тому числі і творчої. Не бійтеся завести курортний роман або справити враження на того, хто відкинув вас раніше - на цьому тижні удача повернеться до вас обличчям. Від роботи багато чого чекати не слід, однак всі заплановані переговори пройдуть досить вдало. Ваше захоплення спортом безумовно йде вам на користь, але не варто перевантажувати організм, побережіть серце.



Телець. Сприятливі дні: 5, 6 серпня; несприятливий день: 8 серпня. Наступила тиждень не подарує вам романтичних переживань. Доведеться вирішувати більш серйозні, сімейні проблеми. Астролог попереджає, що перед вами постане вибір - поліпшити житлові умови зараз або залишити все як є. Якщо ви виберете перший варіант - доведеться попітніти, вирішити безліч проблем, але в підсумку все складеться добре і ви забезпечите собі комфорт на довгі роки. Зробивши вибір на користь відпочинку, ви виграєте лише одну мить, але отримаєте масу приємних вражень. На роботі можливий перехід на новий формат зайнятості. Уникайте важкої їжі, шлунок на цьому тижні особливо вразливий.



Близнюки. Сприятливі дні: 7, 8 серпня; несприятливий день: 2 серпня. Представники цього знака будуть дуже мобільні і легкі на підйом, що взагалі-то для них не властиво. Використовуйте такий настрій для поїздок - можлива доленосна зустріч з другою половинкою, новий виток у відносинах для тих, хто вже давно не самотній, вдалі переговори, налагодження ділових зв'язків. Головне - щирість. Крім банальної застуди від переохолодження вам нічого не загрожує, упевнений Глоба.



Рак. Сприятливі дні: 2 серпня; несприятливий день: 6 серпня. Наступила тиждень буде присвячена вирішенню питань матеріального характеру. Фінансові операції успішно відбудуться. Обов'язково знайдіть час для своєї родини і другої половинки, зробіть їм приємні сюрпризи, придбайте щось для будинку. Будь-яка дрібниця зараз здатна істотно змінити ваші відносини в кращу сторону, вдихнути в них романтику. Можливо, Раков почнуть турбувати болі в шийному відділі, проте звертатися до мануальних терапевтів на цьому тижні не варто.

Платинова Буковина, Чернівці

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