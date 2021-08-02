



У Метро Кеш енд Кер продавали отруйне морозиво Снікерс, Твікс. Баунті та Марс - 02.08.2021 13:13

У морозиві виявили несанкціоновану речовину етиленоксид в добавці – стабілізаторі

До Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області надійшло повідомлення RASFF від 19 липня 2021 року № 2021.3830 щодо виявлення несанкціонованої речовини етиленоксид в добавці – стабілізаторі, що використовувалась у морозиві, яке експортувалось з Румунії (відправник: SC Macromex SRL, Campia – Turzii) до України (отримувач: ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна). Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

Державними інспекторами Чернівецького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області було проведено позапланове інспектування щодо вжиття відповідних заходів, передбачених законами України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” та “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

Було встановлено, що за період з 22.05.2021 р. по 19.07.2021 р. у філію ТзОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» що знаходиться м. Чернівці, вул. Вільшини, 1-Д надійшло з центрального офісу ТзОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (м. Київ) відповідно товарно-транспортних накладних морозиво «MARS BOUNTY» 39 г. (696 шт.), «MARS SNICKERS» 66 г (1728 шт.), «MARS TWIX» 40 г. (720 шт.). Після отримання повідомлення RASFF, морозиво «MARS BOUNTY» (59 шт.), «MARS SNICKERS» (105 шт.), та «MARS TWIX» (119 шт.) було знято з реалізації та готується оператором ринку до знищення згідно з чинним законодавством.

Щодо морозива «MARS» відносно якого було звернення журналістів до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, то воно не ввійшло в перелік небезпечного відповідно до повідомлення RASFF. Питання безпечності харчових продуктів знаходиться на постійному контролі Держпродспоживслужби Чернівецької області.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

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