



Співробітники НАБУ влаштували погоню та спробували відбити у СБУ суддю Чауса - 02.08.2021 10:28

В СБУ прокоментували «Зарубу» спецслужб через викраденого в Молдавії суддю

Служба безпеки України (СБУ) вперше прокоментувала ситуацію із затриманим напередодні суддею Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдавії.

У відомстві підтвердили, що Чаус знаходиться у них, однак відкинули версію про його викрадення. У заяві говориться, що співробітники діють в рамках закону і своїх повноважень і проводять з ним слідчі дії в рамках справи про його викрадення та незаконному перетині через кордон України.

Раніше 31 липня повідомлялося, що співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спробували відбити у СБУ суддю Чауса, якого виявили напередодні в одному з сіл під Вінницею. СБУ везла затриманого суддю в Київ, почалася гонитва за участю співробітників спецслужб, під час якої «антикорупціонери» збили мотоцикліста. Однак Чауса не віддали НАБУ, а його адвокатам у СБУ заявили, що у відомстві не володіють інформацією про місцезнаходження судді. У ЗМІ інцидент назвали «зарубали СБУ і НАБУ», охарактеризувавши інцидент як «погоню в дусі голлівудських бойовиків».

У 2016 році суддя Дніпровського районного суду Києва Чаус був затриманий співробітниками НАБУ у справі про отримання хабара в 150 тисяч доларів, які він закопав у скляній банці в городі. Заарештувати суддю не вийшло через недоторканності.

Незабаром Чаус виявився в Молдові. Тоді ж з'явилася інформація про те, що суддя має неформальні взаємини з колишнім президентом України Петром Порошенко. Вважається, що його вивезли з України за сприяння Управління державної охорони. Одним з організаторів міг бути адвокат Андрій Смирнов, який займає зараз посаду заступника глави офісу президента України.

У 2017 році Чаус звернувся до влади Молдавії за політичним притулком, але отримав відмову. У квітні 2021-го його викрали в центрі Кишинева. Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко повідомив, що суддю вивезли на Україну в багажнику автомобіля з дипломатичними номерами. Пізніше його виявили в селі Мазурівка Вінницької області, він був затриманий СБУ.

Чаус вважається ключовим фігурантом відразу декількох гучних кримінальних справ: про «150 тисячах в скляній банці», про незаконне переправлення його з України, про його викрадення в Молдавії. Крім того, Чаус може стати свідком по одному або декількох справах проти Порошенка і його оточення, які веде НАБУ.

Платинова Буковина, Чернівці

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