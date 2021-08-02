Співробітники НАБУ влаштували погоню та спробували відбити у СБУ суддю Чауса

- 02.08.2021 10:28
Співробітники НАБУ влаштували погоню та спробували відбити у СБУ суддю Чауса

В СБУ прокоментували «Зарубу» спецслужб через викраденого в Молдавії суддю

Служба безпеки України (СБУ) вперше прокоментувала ситуацію із затриманим напередодні суддею Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдавії. 

У відомстві підтвердили, що Чаус знаходиться у них, однак відкинули версію про його викрадення. У заяві говориться, що співробітники діють в рамках закону і своїх повноважень і проводять з ним слідчі дії в рамках справи про його викрадення та незаконному перетині через кордон України.

Раніше 31 липня повідомлялося, що співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спробували відбити у СБУ суддю Чауса, якого виявили напередодні в одному з сіл під Вінницею. СБУ везла затриманого суддю в Київ, почалася гонитва за участю співробітників спецслужб, під час якої «антикорупціонери» збили мотоцикліста. Однак Чауса не віддали НАБУ, а його адвокатам у СБУ заявили, що у відомстві не володіють інформацією про місцезнаходження судді. У ЗМІ інцидент назвали «зарубали СБУ і НАБУ», охарактеризувавши інцидент як «погоню в дусі голлівудських бойовиків».

У 2016 році суддя Дніпровського районного суду Києва Чаус був затриманий співробітниками НАБУ у справі про отримання хабара в 150 тисяч доларів, які він закопав у скляній банці в городі. Заарештувати суддю не вийшло через недоторканності.

Незабаром Чаус виявився в Молдові. Тоді ж з'явилася інформація про те, що суддя має неформальні взаємини з колишнім президентом України Петром Порошенко. Вважається, що його вивезли з України за сприяння Управління державної охорони. Одним з організаторів міг бути адвокат Андрій Смирнов, який займає зараз посаду заступника глави офісу президента України.

У 2017 році Чаус звернувся до влади Молдавії за політичним притулком, але отримав відмову. У квітні 2021-го його викрали в центрі Кишинева. Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко повідомив, що суддю вивезли на Україну в багажнику автомобіля з дипломатичними номерами. Пізніше його виявили в селі Мазурівка Вінницької області, він був затриманий СБУ.

Чаус вважається ключовим фігурантом відразу декількох гучних кримінальних справ: про «150 тисячах в скляній банці», про незаконне переправлення його з України, про його викрадення в Молдавії. Крім того, Чаус може стати свідком по одному або декількох справах проти Порошенка і його оточення, які веде НАБУ.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: затримання Чауса, як зловили Чауса, СБУ відбиває Чауса

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кулач в «Динамо»: Луческу сумнівався до останнього, але взяв вихованця «Шахтаря» Київське «Динамо» оголосило про підписання контракту з кращим бомбардиром минулого сезону в складі «Ворскли»
- 03.08.2021 17:17
«Генк» - «Шахтар»: «Гірники» оформлять перемогу - прогноз від експерта Популярний коментатор телеканалу Viasat Олексій Андронов, що спеціалізується на
- 03.08.2021 17:11
Заявлено про розлучення Меган Маркл і принца Гаррі Розлучення варто чекати вже в цьому році.
- 03.08.2021 11:26
Факти та міфи про алкоголізм. Що потрібно знати? Користь помірного споживання алкоголю для здоров'я - міф
- 03.08.2021 10:20
Гороскоп з 2 по 8 серпня від Павла Глоби: сприятливі дні, безсоння та проблеми на роботі Астролог Павло Глоба розповів, чого чекати всім знакам зодіаку на настала тижня. Вихідні стануть сприятливими днями тільки для Овнів, Близнюків і Стрільців.
- 03.08.2021 09:08
Вода з-під Азовського моря для Криму - це можливо? Михайло Яцюк підкреслює, що навіть сильні зливи цього літа не запустили в Криму процеси формування стоків, які могли б
- 02.08.2021 15:41
У Метро Кеш енд Кер продавали отруйне морозиво Снікерс, Твікс. Баунті та Марс У морозиві виявили несанкціоновану речовину етиленоксид в добавці – стабілізаторі
- 02.08.2021 13:13
Що робити, якщо людина погрожує, принижує, матюкає? Якщо відносно вас або вашої родини відбуваютсья такі дії як
- 02.08.2021 12:36
Байден осоромився на нараді Президент США Джо Байден під час онлайн-наради з губернаторами отримав від свого
- 02.08.2021 11:13
У Бодрумі евакуювали постояльців трьох п'ятизіркових готелів удрума підтвердив евакуацію трьох п'ятизіркових готелів
- 02.08.2021 10:07

Всі новини