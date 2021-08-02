



Що робити, якщо людина погрожує, принижує, матюкає? - 02.08.2021 12:36

Якщо відносно вас або ваших знайомих відбуваютсья такі дії як: нецензурна лайка, залякування, принижування та погрожують фізичною розправою,. Поради юриста, як діяти у такій ситуації.

Буває, що у одній квартирі або в одному будинку живуть поколінь однієї сім'ї. І не рідко бувають випадки, коли сини починають прижувати батьків, обзивати та навіть бити. Однак, якщо у випадках фізичного насилля над людиною необхідно викликати поліцію, і кривдника буде притягнуто до відповідальності, то у випадках психологічного насилля постраждалі часто не звертаються у правохоронні органи.

У випадку здійснення якоюсь людиною психологічне насильство у сім’ї, або над іншою людиною, ці дії підпадають під дію статті 126-1 Кримінального Кодексу України.

Необхідно у терміновому порядку звернутися до соціальних служб, Центру безоплатної правової допомоги у вашій області (дивіться адреси всіх Центрів на цій сторінці, та до правоохоронних органів. За результатами вашого звернення, кривдника можуть примусово відправити на декілька місячну програму для кривдників. Також, суд може видати обмежувальний припис стосовно кривдника та визначити заходи тимчасового обмеження його прав.

Також може відбутися судовий розгляд, де кривдника буде притягнуто до адміністративної відповідальності або кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 КК).

Наведемо приклади:

Приклад 1:

У Київі судитимуть жінку, яка повторно вчинила домашнє насильство відносно матері

Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 36-річної місцевої мешканки, яка систематично скоювала психологічне насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана умисно та систематично словесно ображала нецензурними висловлюваннями свою 69-річну матір, залякувала, принижувала та погрожувала їй фізичною розправою. Ці події відбувалися протягом тривалого часу в квартирі, де зловмисниця проживає разом із потерпілою.

Крім того, установлено, що жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, а у лютому 2021 року притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 КК).

На жаль, зловмисниця за результатами проходження 3 місячної програми для кривдників належних висновків для себе не зробила і, перебуваючи на іспитовому строці, повторно вчинила насильство відносно своєї матері.

Якщо вину жінки буде доведено у суді, їй загрожує реальне покарання у виді позбавлення волі строком до 2-х років, а також буде приєднано до нового покарання 1 рік позбавлення волі за попереднім вироком.

Приклад 2

До Ніжинського МЦ з надання БВПД звернулася жінка (1930 р.н.), що проживає у сільській місцевості Ніжинського району, із проханням захистити її від психологічного та фізичного насилля, а також допомогти повернутися до свого будинку. За дорученням центру захист її прав здійснювала начальник відділу представництва Анна Величко.

В ході судового засідання встановлено, що громадянка А. є власником житлового будинку , де , окрім неї, зареєстровані та проживають її дочка , син та онук, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Між заявницею та її онуком постійно виникають сварки та конфліктні ситуації, так як він вживає наркотичні засоби і під їхнім впливом не контролює свої дії. Тільки протягом липня 2018 року працівники поліції чотири рази приїздили на виклики. Останній раз, коли виникла сварка, молодик не тільки побив 88- річну бабусю, а й вигнав усіх з дому. Жінку прихистили родичі із сусіднього села, бо вона постійно перебуває у страху за своє життя.

З огляду на викладене, представник заявниці, захищаючи права жінки, просила суд видати обмежувальний припис стосовно кривдника та визначити заходи тимчасового обмеження його прав.

Відповідач в судове засідання не з’явився без повідомлення поважності причин неявки.

31 серпня 2018 року Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області задовольнив частково позов. Рішення суду підлягає негайному виконанню, а саме: видати обмежувальний припис стосовно чоловіка на строк 6 (шість) місяців; заборонити перебувати в місці реєстрації та проживання громадянки А.; заборонити наближатися на відстань менше 300 метрів до місці реєстрації та проживання постраждалої особи.

Важливо! Постраждала особа може вимагати від кривдника компенсації її витрат на лікування, отримання консультацій або на оренду житла, яке вона винаймає (винаймала) з метою запобігання вчиненню стосовно неї домашнього насильства, а також періодичних витрат на її утримання, утримання дітей чи інших членів сім’ї, які перебувають (перебували) на утриманні кривдника, у порядку, передбаченому законодавством.

На підставі оцінки ризиків обмежувальний припис може бути продовжений судом на строк не більше шести місяців після закінчення строку, встановленого судовим рішенням.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: https://lexukraine.com.ua/

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